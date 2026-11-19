El equipo de Diego Placente inicia su camino con el anhelo de conquistar por primera vez el título. Integra el Grupo C junto a Australia, Mozambique y Dinamarca

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El equipo dirigido por Diego Placente contará con la presencia del defensor canalla Álvaro Güich

La selección argentina Sub-17 debuta este jueves ante Australia en el Mundial de Qatar 2026 , un torneo que representa un desafío histórico para el fútbol nacional: la Albiceleste nunca ganó esta competencia .

El equipo que dirige Diego Placente integra el Grupo C que también incluye a Mozambique y Dinamarca, los otros dos rivales que Argentina enfrentará durante la primera ronda.

El certamen se disputa desde este jueves 19 de noviembre hasta el 13 de diciembre y reúne a 48 selecciones. Será la primera edición del Mundial Sub 17 con ese número de participantes, una ampliación que modifica el formato de clasificación a las instancias decisivas.

Argentina cuenta con títulos en numerosos torneos oficiales, pero todavía no pudo consagrarse en el Mundial de la categoría. La selección participó en 16 de las 20 ediciones anteriores y nunca llegó a la final. Sus mejores actuaciones fueron tres terceros puestos en 1991, 1995 y 2003 .

La Albiceleste llega al campeonato después de terminar como subcampeona del Sudamericano de la categoría, organizado por la Conmebol. En la edición de 2025, el equipo alcanzó los dieciseisavos de final, instancia en la que México lo eliminó por penales.

>> Leer más: Cuándo vuelve a jugar Argentina: la agenda de la selección para 2027

Cuándo juega Argentina en el Mundial Sub 17

El torneo cuenta por primera vez con 48 seleccionados, distribuidos en grupos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final. Todos los partidos se disputarán en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, con excepción de la final, que tendrá lugar en el Ahmad bin Ali Stadium.

La selección nacional disputará los tres partidos de la fase de grupos en las siguientes fechas:

Jueves 19 de noviembre: Argentina vs. Australia, a las 13.

Domingo 22 de noviembre: Argentina vs. Mozambique, a las 12.30.

Miércoles 25 de noviembre: Argentina vs. Dinamarca, a las 12.30.

Los encuentros podrán verse en vivo por DSports y TyC Sports.

Para el debut ante Australia, el equipo argentino podría salir a la cancha con Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Julio Coria y Alex Cardozo; Matheo Machuca y Marcos Ortiz; Tobías Goytía, Giovanni Baroni y Emiliano Barrionuevo; Facundo Salinas.

Los 21 convocados de Argentina para el Mundial Sub-17

Diego Placente eligió a 21 futbolistas para representar a la Argentina en Qatar. Entre ellos aparece el defensor central Álvaro Güich, jugador de Central.

La nómina se distribuye de la siguiente manera:

Arqueros: Valentín Reigia, Thiago Parga y Kevin Báez

Defensores: Thiago Pérez, Julio Coria, Álvaro Güich, Mateo Mendizábal, Bautista Giménez, Simón Escobar, Benjamín Vallejo y Alex Cardozo

Mediocampistas: Matheo Machuca, Galo Escobar, Marcos Ortiz, Alan Alcaraz, Giovanni Baroni y Mateo Sánchez

Delanteros: Facundo Salinas, Emiliano Barrionuevo, Tobías Goytía y Juan Cruz Policella