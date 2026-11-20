La compañía presentará su oferta exportable ante compradores internacionales, con el objetivo de ampliar su presencia en mercados externos

Paladini , empresa argentina especializada en la producción de alimentos y con más de 100 años de trayectoria, participará por primera vez como expositora en la Feria Internacional AlimentAR 2026, que se realizará del 17 al 19 de noviembre en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.

La participación forma parte de la estrategia de expansión internacional de la compañía, que buscará presentar su oferta exportable ante compradores de distintos países, fortalecer sus vínculos comerciales y explorar oportunidades de negocio en nuevos mercados.

Organizada por la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), La Rural, Fira Barcelona y ProMArgentina, AlimentAR reúne a empresas y compradores internacionales del sector de alimentos y bebidas, con el objetivo de promover el intercambio comercial y el desarrollo de nuevos negocios para la industria alimentaria.

Actualmente, Paladini mantiene operaciones de exportación a China, Hong Kong, Uruguay y Paraguay, con una oferta que abarca desde materias primas, como cortes y subproductos, hasta alimentos elaborados de mayor valor agregado.

La compañía cuenta con una producción de 100.000 toneladas anuales y un modelo de producción integrada que comprende desde la cría de animales hasta la elaboración de productos terminados. Esta estructura le permite mantener la trazabilidad a lo largo de su cadena productiva y responder a distintos requerimientos de abastecimiento.

Además, el desarrollo de nuevos productos y la adaptación a las tendencias de consumo forman parte de su estrategia para ampliar y diversificar su portfolio.

““Nuestra participación en AlimentAR es una oportunidad para presentar nuestra capacidad productiva y ampliar el contacto con compradores internacionales. Hoy tenemos presencia en distintos mercados y buscamos seguir desarrollando oportunidades de exportación. El objetivo es consolidar las relaciones comerciales existentes y avanzar en la apertura de nuevos destinos”, señaló Marcelo Díaz, Gerente Comercial de Paladini.

Paladini en AlimentAR 2026: presentación de productos y encuentros comerciales

Durante los tres días de la feria, Paladini estará presente en el Pabellón Azul, lote D1, donde exhibirá productos de las distintas marcas de su portfolio y presentará su propuesta comercial a compradores y representantes de la industria alimentaria internacional.

El stand contará con exhibidoras refrigeradas, material audiovisual institucional y degustaciones de productos. Asimismo, representantes de la compañía estarán disponibles para brindar información sobre su oferta exportable, sus procesos productivos y sus capacidades de abastecimiento, así como para mantener reuniones con potenciales clientes y socios comerciales.