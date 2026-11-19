Tras su paso por Rosario, Odesur confirmó la nueva sede de los Juegos Suramericanos La entidad sudamericana anunció que la próxima edición de 2030 se llevará a cabo en Chile, luego del éxito en Santa Fe en septiembre de este año 19 de noviembre 2026 · 12:04hs

La Capital / Celina Mutti Lovera Rosario vivió 15 días de puro deporte con los Juegos Suramericanos 2026.

Los Juegos Suramericanos 2026 generaron una revolución en Rosario y la ciudad vivió el deporte a pleno durante 15 días. Unos meses después, más precisamente este miércoles, el Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) confirmó a la región del Biobío de Chile como próxima sede para 2030.

Tras la edición de septiembre pasado en Santa Fe, el presidente de Odesur, Mario Moccia, encabezó el anuncio que fue transmitido en vivo en un evento en la capital Concepción, que se encuentra a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.

Las autoridades del deporte chileno, deportistas y miembros de la entidad sudamericana se reunieron para confirmar la designación de la 14ª edición de estos Juegos. “Quiero felicitarlos por la presentación, fue muy buena en todos los aspectos y ha sido respaldada por la comisión de evaluación que ha tenido una opinión favorable”, comenzó Moccia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ODESUR (@odesur) Los Juegos Suramericanos irán a Chile “Hemos tenido un debate en el Comité Ejecutivo de Odesur y hemos tomado la decisión de asignar la sede de los próximos Juegos Suramericanos a Biobío”, confirmó el presidente de Odesur de cara a la tercera edición que se llevará a cabo en Chile, junto a Santiago 1986 y 2014.

>> Leer más: Brilló en el Coloso en los Juegos Suramericanos y sería titular con River en los playoffs El proyecto de Biobío contemplaría una inversión de entre 70 y 100 millones de dólares, según confirmaron las autoridades de la región. Algunos de las sedes que se utilizarán para el evento serán el estadio multipropósito Ester Roa y la Laguna Grande de San Pedro de la Paz, que ya fue utilizada en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 para los deportes acuáticos.