El fin de semana se presenta como uno de los mejores momentos para relajarse en casa y ponerse al día con las novedades que plataformas como Netflix sumaron a sus catálogos. Entre los últimos estrenos hay producciones para todos los gustos, pero especialmente entre las miniseries lo que predomina es el thriller y el suspenso.

Estas últimas semanas, la plataforma de la N roja recibió series cortas provenientes de distintos países, con historias muy diversas, algunas basadas en hechos reales. Lo que tienen en común es que se presentan como producciones sumamente atrapantes, que combinan el misterio y el drama de formas llamativas.

Uno de los estrenos más esperados era el de “Gordon”, una miniserie de thriller de Pablo Trapero hecha en Argentina y protagonizada por Rodrigo de la Serna. La historia combina drama, política, violencia y suspenso. Está basada en las novelas "Gordon” y “Gordon, el aniquilador” de Marcelo Larraquy. Inspirada en hechos reales, fue filmada en diferentes localidades de Buenos Aires y en Bariloche. Se compone de siete episodios.

La historia sigue la transformación de Aníbal Gordon, un delincuente común que, sin dejar de delinquir, se convirtió en un implacable agente paraestatal en el marco de la violencia política de la década del 70 en Argentina.

Entre lo más visto se destaca “El crimen de Pazos”, una miniserie de true crime con tan solo tres episodios, creada por el equipo responsable de “El caso Asunta”. La ficción, dirigida por Carlos Sedes, se centra en uno de los casos de violencia de género más impactantes dentro de la historia policial española y está protagonizada por Tristán Ulloa, Carlos Blanco, Fer Fraga y Verónica Sánchez.

En este drama inspirado en hechos reales, una mujer sufre un ataque durante la madrugada, cuando presuntamente un grupo de ladrones ingresa en su domicilio. Sin embargo, un tenaz sargento sospecha de su esposo, a quien no cree tan inocente como parece.

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►“El claroscuro”

Directamente desde Italia, llegó un policial lleno de misterio, donde el arte ocupa un lugar fundamental. Jan Maria Michelini dirige “El claroscuro”, una producción que, entre el drama y el suspenso, deja lugar para la comedia. La historia de ocho episodios está protagonizada por Pierpaolo Spollon y Andrea Lattanzi.

La historia comienza cuando aparece un cuerpo en un museo de Roma, en un crimen que exigirá más que conocimientos policiales para atrapar al culpable. Es así que Cosmo, un experto en arte, deberá utilizar sus conocimientos para ayudar a la policía a resolver el enigma, en un misterio que de a poco se va conectando con su propio pasado.