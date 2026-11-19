Son unas 40 personas que son tercerizadas por Oca, pero que trabajan exclusivamente todos los días para esa empresa. Tienen deuda desde agosto

Unos cuarenta repartidores de encomiendas que trabajan para el correo privado Oca denunciaron que llevan tres meses sin cobrar por esa prestación . La situación, que se registra a nivel nacional, derivó en una manifestación local frente al depósito de la compañía ubicado en parque industrial de avenida de Las Palmeras 1450.

"Es insostenible tener que pagar el combustible y el seguro para poder salir a la calle cuando uno no tiene plata para darle de comer a sus hijos o pagar el alquiler ", describió este jueves Carolina Figueroa, una de las trabajadoras afectadas.

En declaraciones a La Red Rosario, Figueroa señaló que las personas afectadas por los retrasos en el pago de los servicios "es personal tercerizado, que no tiene relación laboral directa con Oca, pero que cumple con sus tareas de lunes a viernes, y a veces los sábados, entre 8 y 10 horas".

"Cuando ingresamos a realizar los repartos, nos pagaban los sueldos a 60 días del comienzo. El problema es que teníamos que cobrar en agosto y no nos pagaron. Al principio nos pagaban en los primeros días del mes, después nos corrieron al día 15. Ahora nos encontramos con que el dinero no aparece y desde la empresa no nos dan respuesta", subrayó Figueroa.

La repartidora remarcó que, al no recibir respuestas de la empresa, "se decidió no ir a trabajar un día". Resumió: "Así estamos. No tenemos ni para combustible, ni para pagar los seguros que son especiales para entregar paquetería, ni para pagar por las condiciones que debemos cumplir para trabajar".

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Figueroa sostuvo que Oca, para desalentar las protestas y evitar el corte de servicios, "engañó a los choferes, al decir que el martes iban a pagar el 50 por ciento de agosto, pero no hubo novedades, ni siquiera respuesta formal al reclamo. Solo recibimos el 50 por ciento correspondiente a agosto y de allí en más solo hubo silencio".

Empleados tercerizados de la empresa de correo Oca frente al parque industrial de zona oeste

Al ser consultada sobre si los repartidores realizaron planteos ante la empresa, Figueroa sostuvo que "hay un gerente zonal que al principio nos atendió, pero lo único que nos dijo fue que no sabía nada que decir y que lo único importante era que siguiéramos trabajando. Pero es imposible pretender que una persona saque de su bolsillo para solventar gastos fijos tan importantes. Somos familias enteras que están sin recibir dinero hace tres meses".

Vínculo laboral con la empresa

Figueroa remarcó que los repartidores tienen vínculo directo con la empresa. "Todas las mañanas vamos al parque industrial, ingresamos con nuestro utilitario, te cargan la mercadería en la camioneta, nos indican el recorrido que vamos a seguir. Algunos tienen un recorrido fijo, otros no, y salimos a trabajar todos los días. No siempre con la misma cantidad de paquetes, depende de los días. Y una vez que concluimos el reparto, volvemos al depósito para entregar los papeles", describió.

Figueroa agregó que en el depósito de la zona oeste de Rosario "están los empleados directos de Oca que son los que llevan la parte administrativa, la documentación de los paquetes y son los que organizan los recorridos".

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"El problema es a nivel nacional. En Rosario somos aproximadamente cuarenta que no tenemos sindicato que nos represente. Ahora (desde Oca) están sacando paquetes con los mismos empleados en autos particulares para tratar de salvar esta situación, cuando a nosotros nos exigen tener todo en regla. Lo peor es que no nos dicen nada, ni siquiera si tienen intención de pagarnos. Nos deben y no dan ninguna respuesta".

"La distribución de encomiendas está resentida, pero no es porque no tengamos intenciones de trabajar. Es insostenible tener que pagar el combustible y el seguro para poder salir a la calle, cuando uno no tiene plata para darle de comer a sus hijos o pagar el alquiler. Queremos que este problema se visibilice porque nadie sabía hasta ahora lo que ocurría en Oca", subrayó Figueroa.