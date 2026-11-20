Terminal Puerto Rosario participó de la Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026, donde los gobiernos de Santa Fe y Mendoza firmaron un convenio de trabajo conjunto para impulsar el sector

El puerto de Rosario busca ganar protagonismo en la logística de la actividad minera argentina. Con ese objetivo, Terminal Puerto Rosario (TPR) participó de la Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026, como parte de la delegación de Santa Fe , en un encuentro donde ambas provincias firmaron un convenio de trabajo conjunto para el desarrollo de la industria.

La terminal fue convocada a una reunión de trabajo entre representantes de los dos gobiernos para profundizar los alcances del acuerdo. Allí, Santa Fe planteó su objetivo de consolidarse como un hub logístico para la minería del interior del país, con base en el puerto rosarino.

La iniciativa apunta a aprovechar la infraestructura portuaria y la conectividad de Rosario para canalizar hacia los mercados internacionales las cargas provenientes de los proyectos mineros de otras provincias.

En el marco de la cumbre, TPR también mantuvo reuniones con distintas empresas mineras con las que ya tenía contacto y presentó sus servicios y capacidades para atender futuros proyectos.

El puerto de Rosario y la logística minera

La terminal cuenta con acceso multimodal por camión y ferrocarril, conexión con la Hidrovía Paraná-Paraguay y servicios de las principales líneas navieras. Esas condiciones, sostiene, le permiten ofrecer alternativas para el comercio exterior de productos vinculados con la minería.

TPR ya opera cargas de minería no metálica y afirma estar preparada para atender nuevos proyectos de cobre y otros minerales, tanto en contenedores como a granel.

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La compañía también vinculó esa estrategia con su Plan de Desarrollo, que contempla inversiones destinadas a ampliar la capacidad y mejorar la eficiencia de la terminal para el comercio exterior argentino.

"Acompañamos a la provincia de Santa Fe en su objetivo de ser socia logística de las provincias mineras. TPR tiene la infraestructura, la conectividad multimodal y las líneas navieras para que la minería del interior llegue a los mercados internacionales desde Rosario", señalaron en la empresa.

La participación en la cumbre se inscribe así en una estrategia para ampliar el perfil de cargas del puerto rosarino y posicionarlo como una alternativa logística para la producción minera del interior del país.