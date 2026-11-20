La Municipalidad de Rosario advirtió que impulsará las máximas sanciones al dueño, dentro de lo previsto en el Código de Convivencia

El secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale , anunció este viernes que impulsarán un juicio por jurados luego de la muerte de un caniche atacado por tres perros pitbull . El pedido se refiere a la actuación del Tribunal de Faltas de la Municipalidad, incluso si la Justicia provincial descarta una imputación por delitos penales.

El funcionario consideró que el incidente del último jueves en Mitre al 1500 es "una situacion grave, desagradable y atenta contra la convivencia ciudadana" . De acuerdo a esa definición, consideró que el Estado debe aplicar las máximas sanciones previstas a nivel local para infracciones en torno a la tenencia responsable y el control de los animales domésticos.

En primera instancia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) decidió liberar al dueño de los tres perros mientras analiza la posibilidad de impulsar un proceso penal por lo sucedido. Por otro lado, en el Poder Ejecutivo local quieren que el Tribunal de Faltas dicte un fallo "ejemplificador" a la hora de aplicar las multas previstas para este tipo de infracciones. "Vamos a pedir la máxima sanción. Hemos pedido que se evalúe un juicio por jurados para que sea un caso publico, que lo podamos debatir institucionalmente y confrontar ", explicó Chale.

El exconcejal de la Unión Cívica Radical (UCR) opinó que el ataque de los pitbulls "bien puede ser considerado" como un caso testigo. A la hora de repasar la normativa vigente, recordó que los animales debían tener correa y bozal colocado. "Todos esos elementos estaban ausentes" , ratificó en cuanto a la conducta de Sergio K. con sus perros.

El secretario municipal quiere que el juicio por jurados "tenga algún carácter reparador del daño ocasionado", no sólo en lo que respecta a la dueña del caniche. En este sentido, apuntó que están recopilando información sobre otras denuncias de vecinos contra el mismo hombre de 35 años por episodios similares.

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Entre otras medidas para resolver el conflicto, Chale confirmó que ya se pusieron a disposición de la fiscal María Verónica Ballari para colaborar con la actuación de la Justicia penal. Al mismo tiempo, aclaró que la Municipalidad no tenía reclamos anteriores sobre el domicilio de los pitbulls, a diferencia del registro del MPA en relación a dos episodios ocurridos en julio y agosto pasado.

Por otra parte, el dirigente radical abrió el paraguas en cuanto a las ramificaciones que puede tener la discusión sobre el ataque entre las calles Montevideo y Zeballos. "No vamos a entrar en el debate sobre la raza (de los perros). Hay una responsabilidad y una fuerte incumplimiento de normas de convivencia de parte de por lo menos una persona claramente identificada", enfatizó.

¿Qué harán con los pitbulls después del ataque?

La Brigada Ecológica de la Policía de Santa Fe se llevó a dos pitbulls machos y una hembra este jueves a la noche. Los tres canes quedaron bajo resguardo en el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) de manera provisoria. Los próximos pasos a seguir en lo que respecta a su tenencia le competen a la fiscal Ballari en función del análisis de la denuncia.

En paralelo con la actuación del MPA, el Poder Ejecutivo local salió a buscar más evidencia para verificar otros ataques y agresiones de los mismos perros. La subsecretaria de Legal y Técnica, Juliana Conti, ratificó que el dueño sólo puede ser multado, pero esperan que la sanción incluya "los mayores topes" previstos por la ordenanza.

La funcionaria solicitó colaboración a la población a la hora de rastrear fotos y videos que permitan establecer con precisión los antecedentes en torno a la falta de cuidado atribuida a Sergio K. en el centro de la ciudad. "Sería interesante recibir esas denuncias", remarcó.

Por su parte, Chale indicó que la normativa local posee tres artículos referidos específicamente a las condiciones de tenencia y la responsabilidad de quienes viven con razas de perros potencialmente peligrosas. Además de establecer el uso obligatorio de correa corta para salir a la calle y el bozal en casos con registros de agresiones previas, el municipio creó en 2009 el Registro Único de Mascotas (RUM) para inscribir a los animales con microchip subcutáneo, otra medida de control definida con el mismo criterio.

Convivencia y responsabilidad ciudadana

El secretario de Gobierno reiteró que en este momento no está dispuesto a discutir sobre los límites legales del cuidado de un pitbull o un rottweiler. "El victimario tiene nombre y apellido. Es una persona, no un animal", sentenció.

Video: Policía de Santa Fe.

El exedil rosarino hizo un llamado de atención para que el caso "no se repita ni haya casos más graves como ataques a chicos u otras personas". En este sentido, planteó: "Hay que ser muy precisos en lo que hay que hacer para adelante".

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El funcionario consideró que un incidente de este tipo "puede alterar la convivencia que debe darse" en espacios públicos. "Todos estamos haciendo un gran esfuerzo como ciudad", añadió con respecto al trabajo estatal para recuperar parques y otros sectores de uso libre.

"El control es nuestro, esa responsabilidad no la desconocemos", manifestó Chale. A su vez, aclaró que es imposible poner tres o cuatro agentes en 250 parques y plazas para asegurarse de que cada persona cumpla las reglas.

El representante del municipio sostuvo que la cuestión principal detrás de las agresiones es la "responsabilidad ciudadana" de quien sale a pasear con su perro. Por su parte, afirmó: "Donde podamos prevenir, advertir y castigar, se va a hacer y se ha hecho, pero nunca es suficiente. Son hechos muy difíciles de prevenir".