El músico fue parte de la etapa inicial de la banda, entre los ochenta y los noventa. Su familia comunicó el fallecimiento

Rubén “King” Alfano, histórico guitarrista rítmico de Memphis La Blusera, falleció el jueves pasado a los 69 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en las redes sociales del músico.

“Como muchos ya saben, en el día de hoy nos dejó nuestro amado Rubén ‘King’ Alfano. Estuvo en paz y acompañado de su familia y amigos. El dolor es muy grande, pero queremos tenerlo presente y recordarlo de la mejor manera. Les agradecemos de corazón por el apoyo y por todas las expresiones de cariño que estamos recibiendo que son una caricia en este momento”, expresaron.

Alfano participó de los primeros cinco discos de la banda: “Alma Bajo La Lluvia” (1983), “Medias Negras” (1986), “Tonto Rompecabezas” (1988), “Memphis La Blusera” (1991) y “Nunca Tuve Tanto Blues” (1993). También fue parte de “Memphis en vivo” (1994), grabado en el Teatro Gran Rex, que alcanzó el triple platino.

Daniel "Ruso" Beiserman, único sobreviviente del trío fundador de la Blusera tras los fallecimientos del cantante Adrián Otero y el saxofonista Emilio Villanueva en 2012, despidió a su colega con un mensaje en su cuenta de Instagram: “Tremenda tristeza, se fue el negro Alfano, mi pésame a la familia y amigos. Amigo desde la infancia”.

La hija de Villanueva, quien administra la cuenta de redes de su padre, también dedicó un mensaje al guitarrista: “Hasta siempre querido king, el negro Alfano se fue de viaje ojalá estén riendo como en esta foto junto a mi viejo, León, Adrián. Hasta siempre un gran abrazo a la familia Alfano”.