El bloque de legisladores del interior dejó rengo a la Libertad Avanza en una sesión clave. Los motivos son varios, desde productivos a reparto de cargos

Provincias Unidas no dio quórum en la Cámara de Diputados de la Nación

La caída de la sesión de este miércoles en Diputados dejó al descubierto una disputa política que excede la discusión legislativa. Provincias Unidas decidió no aportar el quórum y dejó al oficialismo a tres legisladores de los 129 necesarios para abrir el debate . Detrás de la decisión confluyen diferencias por la agenda productiva, el reparto de cargos institucionales y las negociaciones por el Presupuesto 2027.

La sesión especial tenía un temario de siete proyectos principales, con dos iniciativas centrales para el gobierno de Javier Milei como la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (Ley Malvinas) y la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La jugada tuvo como principal protagonista a la exgobernadora de Santa Fe Gisela Scaglia , quien preside el bloque que reúne a legisladores vinculados con distintos gobernadores. La decisión de no bajar al recinto fue una señal directa a La Libertad Avanza, pero también una advertencia al PRO de Cristian Ritondo .

El conflicto ya no se limita a una diferencia de posiciones: empieza a poner en cuestión los acuerdos parlamentarios. Scaglia justificó la postura de su bancada en la falta de respuestas al reclamo por la nueva Ley de Biocombustibles , una iniciativa impulsada especialmente por Santa Fe y Córdoba, que ya cuenta con media sanción del Senado pero no se sumó al temario.

Gisela Scaglia preside el bloque Provincias Unidas. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

La legisladora sostuvo que el proyecto representa una herramienta concreta para poner en marcha plantas industriales, activar inversiones y generar empleo en ocho provincias. "Es muy difícil seguir acompañando temas que de nada le importan a la gente", planteó.

El malestar apunta también al PRO, que se resistió a acompañar la iniciativa y contribuyó a bloquear su tratamiento en comisión. La propuesta es considerada estratégica por los gobiernos de Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, pero encuentra objeciones por el impacto que podría tener sobre las pequeñas y medianas empresas del sector en la provincia de Buenos Aires.

Para Provincias Unidas, la falta de avances constituye una señal de que la agenda productiva del interior no tiene la prioridad que reclama.

Sin embargo, el detonante inmediato de la ruptura estuvo relacionado con el Consejo de la Magistratura. Provincias Unidas reclama para sí la representación correspondiente a la segunda minoría de la Cámara, en virtud de sus 18 diputados, y pretende ubicar en ese lugar al cordobés Juan Brügge.

El PRO, que cuenta con 12 legisladores propios, impulsa a Florencia De Sensi, dirigente cercana a Ritondo, en una disputa que terminó contaminando las negociaciones por el quórum.

La controversia se profundizó después de que la Corte Suprema rechazara la posibilidad de renovar mandatos en el organismo y obligara a modificar los planes iniciales del macrismo. Álvaro González, cuyo mandato se buscaba renovar, quedó fuera de carrera y el PRO propuso en su reemplazo a De Sensi.

Desde Provincias Unidas sostienen que el cambio de candidato modificó los acuerdos previos y que la representación debe respetar la composición parlamentaria de los bloques.

A esa tensión se suma el Presupuesto 2027, otra de las prioridades del Gobierno y un terreno en el que Santa Fe y Córdoba esperan respuestas concretas. Los reclamos incluyen recursos para la emergencia en discapacidad, financiamiento universitario y otras demandas provinciales.