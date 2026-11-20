La mujer de 71 años afirmó que el propietario de los animales pudo evitar la agresión y reclamó: "Quiero que se los saquen"

Hace tres años, Telma adoptó un caniche después de haber enviudado . La historia de Jim tuvo un final terrible este jueves, cuando tres pitbull lo atacaron en el centro rosarino. "Me lo mataron como asesinos, me lo destrozaron" , se lamentó la dueña el día después de la denuncia.

La mujer de 71 años quedó desconsolada luego de la agresión por la que el propietario de los perros pasó varias horas demorado. Ante la consulta de LT8 , anticipó: "Quiero que se los saquen. Me va a tener que pagar hasta la última sangre de mi perrito" .

Aunque aún no se formalizó la apertura de una causa penal, la denunciante está dispuesta a hacer todo lo posible para que Sergio K. quede preso . "Tengo a todos los vecinos de testigos. Hay filmaciones", remarcó respecto de lo ocurrido el último jueves en Mitre al 1500.

Telma perdió a su esposo en 2022. Un año después del fallecimiento, viajó a Granadero Baigorria a buscar un caniche que le habían ofrecido. Ya de regreso a Rosario, lo bautizó con el mismo nombre que le había puesto su marido a otra mascota .

La mujer sabía que en la casa del acusado había varios animales porque los escuchaba ladrando cuando pasaba por la puerta de entrada. "Te van a comer esos perros", solía decirle a su caniche mientras escuchaba los gruñidos y ladridos.

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A pesar de estos antecedentes, la dueña de Jim sólo podía medir el peligro por el ruido hasta entonces. Sobre esta cuestión, precisó: "Estaban siempre en la reja del portón, pero nunca vi el tamaño. Ni sabía qué clase de perros eran".

Después del ataque fatal, la denunciante expresó sin temor el dolor que siente. "No tengo ganas de hacer nada, me sacaron una parte de mi vida. Diran que esta mujer está loca, cómo va a llorar así, pero yo amaba a mi perro", aseveró.

¿Cómo fue el ataque de los pitbulls?

De acuerdo al relato de la dueña de Jim, Sergio K. iba caminando delante de ella cuando llegó a la entrada a su casa. El primer pitbull se escabulló cuando el hombre abrió la puerta. En este sentido, la mujer detalló: "Pone la pierna y sale uno, ese lo agarró directamente".

Los dos animales restantes siguieron al otro hacia la vereda en un instante. "Cuando vi que lo metieron abajo de sus patas, lo solté. Sabía que me iban a atacar a mí también", reconoció Telma.

En cuestión de segundos, la mujer comprobó que el caniche había quedado en un estado de agonía irreversible. Al respecto, acotó entre lágrimas: "Me lo sacaron del collar, no lo pude defender".

Mientras la Brigada Ecológica de la Policía de Santa Fe revisaba a los animales en el marco del operativo, la dueña de Jim se enteró de que había otras denuncias contra el mismo hombre por agresiones de este tipo. "Espero que no le den los perros, nada más", enfatizó.

En primera instancia, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó la liberación del dueño de los pitbulls en la comisaría 2ª. La fiscal María Verónica Ballari quedó a cargo de investigar la denuncia para definir si impulsará un proceso penal. En cambio, la Municipalidad espera que el caso se trate en un juicio por jurados sobre las faltas al Código de Convivencia.