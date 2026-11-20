La rosarina estrenó “Rayo de sol” y “Eterna soledad”, los primeros singles de “Jazmines para ti”, su nuevo álbum

Nicki Nicole está de estreno. La artista corona un año histórico para su carrera con el lanzamiento de los primeros singles de “Jazmines para ti”, su próximo disco. A dos años de la salida de “Naiki”, su anterior álbum, la rosarina inaugura una nueva etapa en su carrera.

Con una propuesta audiovisual interactiva, desarrollada a través de dos videoclips en formato 360°,“Rayo de Sol” y “Eterna Soledad”, son las dos primeras canciones de este álbum conceptual que está conformado por tres etapas: “Las Trampas”, “El Despertar” y “Las Enseñanzas”.

Bajo este concepto, estas dos primeras entregas muestran “las trampas” que formaron parte del recorrido de Nicki y que le permitió desmalezar camino para trabajar en el amor propio, cúspide narrativa de todo su proyecto. “Empecé este disco teniendo miedo de estar sola y lo terminé aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía” , aseguró la artista.

Cómo son las nuevas canciones de Nicki Nicole

En “Rayo de Sol”, que promete ser un hit, la rosarina aborda la represión emocional y todo aquello que sucede cuando los sentimientos permanecen guardados durante demasiado tiempo. La canción explora ese impulso de callar lo que duele, contener las emociones y replegarse sobre uno mismo, hasta que la rabia se vuelve inevitable.

Por su parte, “Eterna Soledad” toma como punto de partida el efecto Narciso para explorar la confusión entre el amor y la admiración de una imagen. Una mirada sobre las trampas de las propias percepciones y las ideas a las que las personas se aferran.

Con la dirección audiovisual de Agustín Puente en ambos videoclips y la dirección creativa de Clemente Bruzzone para todo el álbum, los videos invitan al público a adentrarse en cada universo, recorrer los escenarios desde distintos ángulos y seguir de cerca los movimientos de la artista, convirtiéndose en parte de una experiencia que amplía los límites del relato audiovisual tradicional.

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Así, ambos lanzamientos funcionan como una puerta que permite explorar este nuevo universo, cuestionar sus propios vínculos y mostrar una faceta más íntima de su identidad artística.

En el marco de este lanzamiento, Nicki realizó tres transmisiones en vivo donde fue develando el corazón del proyecto, recorriendo los conceptos, símbolos, significados y su proceso creativo que construyen este nuevo universo artístico.

En ese marco, explicó la simbología detrás del jazmín, desde sus pétalos hasta sus espinas, como parte de una identidad conceptual en la que cada detalle tiene un propósito.