En medio del debate en el Concejo sobre a prohibición de la actividad de los trapitos, el edil libertario pide encarcelar a los violentos

Dobla la apuesta con los cuidacoches. El concejal libertario Juan Pedro Aleart pide arresto efectivo y alcaidías municipales para los violentos.

En medio de un dilatado debate sobre el mensaje de la Intendencia para adherir a la ley provincial que prohíbe la actividad de cuidacoches, el concejal de La Libertad Avanza (LLA), Juan Pedro Aleart, propuso arresto efectivo y alcaidías para los trapitos violentos . Su iniciativa se da en el marco del tratamiento en el Concejo Municipal que podría avanzar la semana próxima.

El mensaje del intendente Pablo Javkin buscaba adherir a la ley provincial recientemente sancionada por la Legislatura santafesina en la que se prohíbe cuidar autos en la vía pública, cuestión que se establece como contravención en el Código de Faltas provincial. La norma santafesina pide que los municipios adhieran explícitamente a través de una ordenanza para recién allí poner la iniciativa en práctica.

Rosario comenzó el debate en el Palacio Vasallo del proyecto oficialista que plantea sanciones progresivas a quienes infrinjan la ley, pero a su vez habilita un programa de reinserción laboral y de contención para las personas que están en situación de calle y se dedican a la actividad.

Pero, ahora el edil libertario dobla la apuesta con una iniciativa propia. El concejal, que venía batallando desde diciembre de 2025 con la prohibición, busca garantizar el cumplimiento de la restricción con herramientas concretas de sanción.

El concejal propone una serie de modificaciones para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley provincial.

Los principales puntos de la propuesta son la intervención policial y desplazamiento inmediato de los cuidacoches con juzgamiento en un plazo máximo de 48 horas. Además, propicia arresto efectivo de 10 a 20 días por reincidencia, no sustituible por multas, y detención de hasta 80 días para los organizadores de la actividad. No obstante, lo más polémico: la creación de alcaidías municipales.

Según sostuvo el edil en un comunicado de prensa, la propuesta de Aleart contempla una realidad que "no puede ignorarse: el sistema penitenciario se encuentra sobrecargado y tiene dificultades para absorber nuevas detenciones". En tal sentido, el libertario indicó: “Frente a esta situación, Rosario debe involucrarse y asumir su responsabilidad en la búsqueda de soluciones. El municipio no puede mirar para otro lado ni limitarse a dictar prohibiciones que después no puede cumplir”. Por eso, Aleart planteaó avanzar en un esquema de cooperación con la provincia y en la creación de infraestructura municipal de detención transitoria, "con las garantías legales correspondientes".

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Así, en cuanto a la detención en penales municipales, el concejal ahondó: "Todo ello garantizando el derecho a defensa, sin incrementar la planta de empleados municipales ni crear nuevos cargos políticos".

“No alcanza con prohibir una actividad si no existen los mecanismos para hacer cumplir la ley. Ponerle una multa a un trapito que nunca la va a pagar no resuelve absolutamente nada”, sostuvo Aleart.

“Queremos recuperar el orden y la autoridad. Los rosarinos tienen derecho a estacionar sus vehículos sin miedo y sin que nadie les exija dinero. La calle es de todos y la ley se tiene que cumplir”, concluyó.

La iniciativa también contempla un abordaje social para aquellas personas que manifiesten su voluntad de abandonar la actividad. En esos casos, se propone articular herramientas de asistencia, capacitación e inserción laboral que les permitan encontrar alternativas de trabajo legales y sostenibles.