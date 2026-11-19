Le fracturó la mano a un policía al resistirse a un operativo y quedó detenido El incidente sucedió el miércoles a la noche en la zona norte de Rosario. El agente fue asistido en un sanatorio céntrico 19 de noviembre 2026 · 08:02hs

Foto: Policía de Santa Fe. El hombre que forcejeó con un policía y la fracturó una mano. Fue durante un procedimiento en zona norte.

Un hombre de 30 años fue detenido por fracturarle una mano a un policía, al resistirse a un operativo de identificación en la zona norte de Rosario. Todo sucedió ayer miércoles poco después de las 23, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico, que patrullaban por Alberdi y Gorriti, intentaron identificar a un hombre.

De acuerdo con fuentes oficiales, esa persona al notar la llegada de los policías huyó por Gorriti hacia al oeste, pero fue alcanzado por los efectivos en Stephenson al 300.

Allí, los agentes procedieron a identificarlo, pero esa persona adoptó una actitud hostil y comenzó a forcejear con uno de los policías. Los voceros indicaron que como consecuencia de esa acción, el efectivo sufrió una seria lesión en mano derecha y se solicitó la intervención de policías de apoyo.

Qué pasó con el policía agredido Finalmente, Javier S., de 30 años, quien no sufrió lesiones en el incidente, quedó detenido imputado de resistencia calificada a la autoridad y alojado en la Seccional 10ª. Por su parte, el agente lesionado fue derivado al sanatorio Laprida donde se estableció que había sufrido fractura en quinto metacarpiano derecho.

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