Aparecieron casi cien cartuchos Nintendo "ultrarraros" de "Super Mario" de 1993

Jason Ganos no podía salir de su asombro. El hombre, un conocido coleccionista de juegos de Nintendo, estaba a las puertas de un hallazgo que no se repetiría dos veces en su vida. El dueño de una tienda de artículos de cultura pop en Wisconsin le contó así, como al pasar, que tenía una caja de cartuchos de "Super Mario" que llevaba años guardada. Cuando fueron al depósito Ganos comprobó que, efectivamente, se trataba de un tesoro: una colección ultrarrara de 97 copias “absolutamente impecables” de "Super Mario Bros./Duck Hunt" de 1993.

Por si esto fuera poco, Ganos descubrió que los cartuchos no solamente eran una nueva variante, sino que también tenían la última fecha de producción conocida del juego.

La mayoría de los cartuchos saldrán a la venta el viernes en una subasta en línea que se extenderá hasta el 9 de septiembre.

“Todavía no termino de creer que todo esto esté pasando. Simplemente pienso que tuve suerte, aún me resulta muy extraño”, contó Ganos.

Fanático empedernido de Nintendo, Ganos aseguró que no puede estimar el valor económico de esos cartuchos. Lo cierto es que supo desde el primer momento que era un cargamento muy especial. “Es como sacar algo parecido a un Santo Grial. Son preciosos”, sostuvo.

El descubrimiento se produjo después de que Kevin Braun, el propietario de "One Stop Wonders" en Waukesha, a las afueras de Milwaukee, le pidiera a Ganos ayuda para vender algunas cosas, incluyendo tarjeta se Pokémon y juegos de Nintendo. Braun mencionó la caja de cartuchos de Mario y recordó que los había comprado a un cliente cuya familia los había guardado como chatarra, pero pensaban que no valían mucho.

Los cartuchos de "Super Mario Bros./Duck Hunt" que tenía fueron fabricados en 1993, mucho después de que la empresa descontinuara el paquete en 1991. Braun y Ganos aún no están seguros de por qué se hicieron las copias que poseen, pero suponen que fueron reemplazos por garantía o parte de un paquete con una tienda minorista que nunca se concretó.

Ganos se llevó el preciado tesoro como quien custodia una obra maestra renacentista. “Volé a California con 97 cartuchos en mi equipaje de mano, sudando frío al pasar por la TSA. Es decir, ¿por qué alguien llevaría 97 pequeñas placas de circuito en su equipaje de mano?”, recordó. Pasó con ansiedad el control de seguridad del aeropuerto para reunirse con expertos en videojuegos, que terminaron igualmente sorprendidos.

Los cartuchos de videojuegos ultrarraros, especialmente aquellos con una historia de producción única, pueden venderse en el mercado de coleccionistas por montos superiores a miles de dólares o, quizás, decenas de miles de dólares. Ganos explicó que los 97 cartuchos también son únicos por su estado perfecto; al igual que ocurre con los cómics o las tarjetas deportivas, eso suele elevar el precio.