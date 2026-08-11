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El tiempo en Rosario: miércoles frío con posibles lluvias aisladas y lloviznas

La temperatura máxima rondaría los 13º y la mínima sería de 4º. Hay algunas chances de precipitaciones en la mañana, la tarde, la noche y el jueves

11 de agosto 2026 · 23:26hs
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El tiempo en Rosario: miércoles frío con posibles lluvias aisladas y lloviznas

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 12 de agosto en Rosario una temperatura máxima de 13º y una mínima de 4º, con algunas posibilidades de lluvias aisladas entre la mañana y la tarde, y chances de lloviznas en la noche, que se mantendrían hacia el jueves.

La madrugada del miércoles llega con vientos moderados del este, un registro de 4º y cielo nublado, que daría paso a una probabilidad de entre 10 y 40 por ciento de lluvias aisladas en la mañana y la tarde, primero con una marca de 7º y luego una máxima de 13º. Para la noche hay bajas chances de lloviznas y se espera una temperatura de 8º.

El jueves estará atravesado por posibilidades de entre 10 y 40 por ciento de lloviznas y lluvias aisladas, en un día más frío pero con un aumento de la mínima, ya que la temperatura iría de 11º a 8º.

Para el viernes se anuncia cielo nublado, 14º de máxima y 8º de mínima.

El sábado tendría un aumento de los registros, con una máxima de 16º y una mínima de 12º. El cielo estaría nublado.

Para el domingo se espera cielo nublado con algunas chances de lluvias aisladas desde la tarde, con muy baja amplitud térmica: marcas entre 14º y 13º.

El lunes estaría mayormente nublado, con posibles fuertes ráfagas de viento a la mañana, una máxima de 16º y una mínima de 10º.

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