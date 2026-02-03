La Capital | La Ciudad | incendios

Volvieron los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Los focos se encuentran cercanos al límite entre ambas provincias. Rige una prohibición para quemas de cualquier tipo en la zona del Delta del Paraná

3 de febrero 2026 · 13:44hs
Las islas volvieron a arder por incendios a pesar de que

Las islas volvieron a arder por incendios a pesar de que, en Entre Ríos, rige una prohibición para hacer quemas en el delta.

El arranque de febrero no pudo ser más paradójico para Rosario: este lunes 2 se celebró el Día Mundial de los Humedales, aunque de festejo poco pudo haber ya que se detectaron nuevos incendios en las islas, en el marco de una temporada de verano marcada por la sequía y la continuidad de este tipo de eventos en el Delta del Paraná.

El primero de los focos reportados se extiende al norte de la ruta nacional 174, que une a Rosario con Victoria. Múltiples focos de calor identificados por los servicios satelitales de la Nasa, que permiten visualizar este tipo de eventos alrededor del mundo, se tradujeron este lunes por la tarde y la noche en densas columnas de humo que se vieron y se sintieron en distintos puntos de Rosario y alrededores.

También se detectaron focos de calor, isla adentro, frente a Fray Luis Beltrán y a Timbúes. De todos modos, el incendio más preocupante es el que se desarrolla frente a Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez, en jurisdicción entrerriana.

Este foco es el más grande de los reportados que tiene, según las estimaciones de especialistas consultados por La Capital, entre 900 y 1.000 hectáreas acumuladas de territorio incendiado. Esto se explica porque ese mismo foco está activo desde el 28 de enero y viene progresando de manera paulatina.

Prohibición de quemas en el delta

Desde el gobierno de Entre Ríos remarcaron a La Capital que rige una prohibición para prender fuego en el Delta del Paraná, que comenzó el 1º de diciembre y se extiende hasta el final de febrero. En tanto, por las condiciones climáticas, se determinó que el índice de peligrosidad por incendios es de nivel "extremo" para este martes en todo el territorio de esa provincia.

Días pasados, solicitaron al gobierno nacional que aporte un avión vigía para establecer límites de los incendios y monitorear la situación desde el aire, explicó el titular del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Entre Ríos, Pablo Aceñolaza.

Los focos que se desarrollan por estos días, detalló, son seguidos por parte de las brigadas de respuesta ambiental de la Secretaría de Ambiente de la provincia vecina, además de la policía. "Son focos inaccesibles para ir a pie y están bastante circunscriptos a cortafuegos naturales, sean arroyos o lagunas", explicó Aceñolaza.

La tendencia del nivel del río Paraná, según el último informe del Instituto Nacional del Agua (INA) fechado el 28 de enero, muestra que, a corto plazo, irá en descenso.

El funcionario entrerriano marcó este punto pero, igualmente, recalcó que el río "viene dejando lagunas y arroyos internos con agua, que sirven como cortafuegos".

En tanto, resaltó que registraron focos que se generaron en lugares cercanos, por lo que estiman que existe una intencionalidad tras esas acciones y que no se trata de un simple descuido.

"Es importante resaltar que existe la prohibición y saber que se va a notificar por estas quemas a los propietarios (de los campos). En caso de que sean tierras fiscales, se informará a los efectos de la posible renovación de permisos ganaderos que tengan esas tierras", expresó.

Las multas se calculan en base a la superficie afectada, el tipo de vegetación y si existe una reiteración, entre otras cuestiones. De todos modos, Aceñolaza marcó que el año pasado labraron infracciones de hasta 60 millones de pesos por un sólo incendio.

Monitoreo de los incendios desde Santa Fe

Desde la Secretaría de Protección Civil de Santa Fe indicaron que tanto ese foco, ubicado a unos 15 kilómetros del Monumento a la Bandera, como otro foco de menor consideración, situado a unos 24 kilómetros del mismo punto de referencia, son monitoreados desde este lunes por personal santafesino.

Por el momento, no operan sobre la zona ya que es jurisdicción de Entre Ríos y sólo pueden actuar en territorio bomberos y brigadistas santafesinos ante una expresa autorización del gobierno de la vecina provincia.

Desde Santa Fe, monitorean de manera constante el desarrollo de los focos para aportar información a Entre Ríos. Producto de la cercanía también se vienen realizando vuelos vigía, explicó a La Capital el coordinador de Protección Civil de la provincia, Aníbal Gómez.

El apoyo, señaló, se puede dar en el marco de un acuerdo interprovincial, que se celebró en agosto del año pasado, entre Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires para actuar en conjunto ante incendio en los humedales del Delta del Paraná.

Hasta el momento, desde Entre Ríos no solicitaron apoyo de bomberos a Santa Fe.

Rol de los humedales

Los humedales cumplen un papel irremplazable frente a la crisis climática. Actúan como aliados tanto en la mitigación de sus impactos (capturando carbono y reduciendo sus emisiones) como en la adaptación a nuevas condiciones ambientales, al mejorar la resiliencia del ambiente frente a eventos extremos, detallaron desde la Fundación Humedales/Wetlands International en el marco del Día Mundial de los Humedales.

De todos modos, remarcaron que a pesar de este aporte, están en continua degradación: se estima que se perdió un 22% de la superficie global de humedales desde la década de 1970 y en América Latina, esa cifra asciende hasta un 59%.

Tablada: acribillado frente a su casa con la junta y una bronca como trasfondo

Tablada: acribillado frente a su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo

