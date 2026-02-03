Central irá a Mar del Plata sin hinchas visitantes: "No iban a poder recorrer la ciudad"

Desde la dirigencia canalla le revelaron a Ovación que el operativo para enfrentar a Aldosivi no favorecía la estadía del público rosarino a la ciudad costera

Los hinchas de Central no estarán en las tribunas del Minella de Mar del Plata ante Aldosivi.

Finalmente, no habrá habilitación oficial para que los hinchas de Rosario Central puedan estar el próximo sábado en el José María Minella de Mar del Plata , donde los auriazules visitarán a Aldosivi por la cuarta fecha del torneo Apetura de primera división.

“El partido se jugará sin público visitante por cuestiones organizativas” , le dijeron a Ovación voces cercanas a la dirigencia canalla. Y sobre la imposibilidad de que los hinchas de Central viajen a Mar del Plata para ver en el Minella el partido del sábado, agregaron: “Desde diciembre venimos charlando este tema con las partes en cuestión y llegamos al inicio de esta semana sin ninguna definición; nuestra gente tiene que viajar el viernes sin saber, a esta altura de los acontecimientos, ni siquiera cuánto cuesta la entrada”.

Otro punto que preocupaba a la dirigencia tenía que ver con la estadía de los hinchas auriazules en Mar del Plata en la previa del partido. “Pretendían que la gente de Central que viajara se reuniera en un punto de encuentro ubicado en uno de los accesos a Mar del Plata, para luego trasladarlos a todos juntos hasta el estadio”, contó la fuente.

En tanto, sostuvo que la visita de los hinchas auriazules no sería tan distendida como se preveía, por lo que añadió: “Nuestros hinchas no iban a poder ni siquiera recorrer un rato la ciudad como cualquier turista” .

Hinchada Los canallas esperaban estar presentes ante Aldosivi tal como lo hicieron en 2025 ante Lanús y Atlético Tucumán. Celina Mutti Lovera / La Capital

Un operativo poco favorable para Central

La directiva de Central preveía que, además de los hinchas que se trasladarían a Mar del Plata en vehículos particulares o micros de línea, se movilizarían unos 2.500 simpatizantes en unos 50 colectivos especiales.

Todos los que programaban viajar en grupos para ver el partido del sábado no tendrían la posibilidad de poner ni un pie en la ciudad de Mar del Plata.

Por último, la fuente informativa cercana a la directiva auriazul, que prefirió mantenrse en el anonimato, explicó que "Central tenía claras intenciones de que sus hinchas viajaran a Mar del Plata para acompañar al equipo ante Aldosivi, pero las cosas no se dieron como en oportunidades anteriores, como cuando hubo gente de Central en partidos del torneo pasado ante Lanús y frente Atlético Tucumán".

Por último, restará saber cómo se organiza la venta de localidades para el partido del sábado, ya que no hay que descartar que la dirigencia del Tiburón venda plateas para no socios. Cabe aclarar que este partido no está habilitado para que vayan hinchas visitantes.