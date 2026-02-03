La Capital | Ovación | Alpine

Un histórico de la Fórmula 1 podría llegar a Alpine para resolver sus "cuentas pendientes"

El exdirector de Red Bull confesó sus intenciones de regresar a la máxima categoría, aunque aclaró: "Solo voy a volver por algo que pueda ganar"

3 de febrero 2026 · 15:01hs
Christian Horner dejó Red Bull en 2025 y podría regresar a la Fórmula 1 comprando parte de Alpine.



En medio de la pretemporada de la Fórmula 1 y de los primeros ensayos con la nueva generación de monoplazas, Christian Horner confirmó que no bajó los brazos con un posible regreso a la máxima categoría del automovilismo en el futuro. El exdirector de Red Bull fue apuntado por su posible desembarco en Alpine.

El británico quiere redimirse tras su polémica salida en 2025 y dio su declaración más directa sobre sus intenciones de volver a la F1 este fin de semana, con los rumores vigentes de su interés por comprar parte de Alpine.

“Siento que tengo asuntos pendientes en la Fórmula 1”, afirmó Horner durante el European Motor Show de Dublín, según citó el medio especializado Motorsport.



Christian Horner quiere su revancha en la Fórmula 1

El exjefe de Red Bull, quien en 2024 mostró interés en sumar a Franco Colapinto a la infraestructura de la escudería austríaca, logró dos claros períodos de dominio y cosechó un total de ocho títulos de pilotos, además de seis consagraciones en el Campeonato de Constructores.

Ante las tensiones en la interna del equipo, fue reemplazado por Laurent Mekies a mediados del año pasado, por lo que expresó: “No terminó de la manera en que me hubiera gustado que terminara. Pero no voy a volver por cualquier cosa. Solo voy a volver por algo que pueda ganar. No quiero regresar al paddock a menos que tenga algo que hacer”.



Extraño el deporte, extraño a la gente, extraño al equipo que construí. Tuve 21 años increíbles en la Fórmula 1. Tuve una gran etapa, gané muchas carreras, campeonatos y trabajé con pilotos, ingenieros y socios increíbles”, agregó Horner.

¿Alpine es una posibilidad?

Al referirse a su análisis previo para concretar su regreso a la Máxima, el británico aclaró: “No necesito volver. Podría detener mi carrera ahora. Así que solo regresaría por la oportunidad correcta de trabajar con grandes personas y en un entorno donde la gente quiera ganar y comparta ese deseo. Me gustaría ser un socio, en lugar de solo un empleado contratado, pero veremos cómo se desarrolla. No tengo prisa. No necesito hacer nada”.

Las especulaciones luego de su salida de Red Bull no cesaron y trascendió que desde antes de mediados de este año quedaría habilitado para sumarse a cualquiera de las escuderías de la F1.


Alpine mostró buenas señales en el comienzo de la pretemporada 2026.



Según indicó Motorsport, “se sabe que Horner está interesado en algún tipo de participación accionaria en su próximo proyecto” y “su mejor opción parece ser reunir a un grupo de inversores para adquirir una participación en un equipo que esté buscando vender”, por lo que “la mejor alternativa en este momento es Alpine”.

Desde el citado medio señalaron que en la escudería francesa el “accionista minoritario Otro Capital está interesado en desprenderse de su participación del 24% en el equipo y estuvo en contacto con Horner en las últimas semanas”, pero el británico “podría esperar y ver cómo se desarrolla la temporada 2026, ya que podrían surgir otras oportunidades”.

Jack Doohan regresa a la Fórmula 1

Luego de ser reemplazado por Franco Colapinto en Alpine, Jack Doohan pasó momentos de tensión y se vio alejado del paddock de la F1, quedando relegado en la posición de piloto de reserva, incluso por detrás de Paul Aron, hasta sellar su salida del equipo.



Durante la mañana de este martes, Haas hizo oficial la contratación del australiano como piloto de reserva, por lo que será una alternativa en caso de que Esteban Ocon u Oliver Bearman no estén en condiciones de saltar a la pista, así como también lo está Ryo Hirakawa.

“Es el lugar ideal para continuar mi carrera en la Fórmula 1. Quiero agradecer al equipo por darme la oportunidad de crecer y afrontar juntos el gran reto de 2026. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con el equipo y colaborar para lograr una temporada exitosa”, expresó Doohan.

En la primera jornada de tests de pretemporada, Franco Colapinto cerró como uno de los más rápidos.

Colapinto se mostró feliz en su primera pretemporada y Alpine trajo tranquilidad

Flavio Briatore se mostró expectante por la temporada de Franco Colapinto

Flavio Briatore palpitó la temporada 2026 de Franco Colapinto: "Es más hombre que el año pasado"

Franco Colapinto estuvo presente en las primeras pruebas de la Fórmula 1 en Barcelona.

Primer día para Colapinto: un problema, una esperanza y más ensayos de la F1

Giovani Lo Celso sufrió una lesión en el recto anterior del muslo derecho

Un exCentral figura en la selección argentina se lesionó y se perdería la Finalissima

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Por Facundo Borrego
Política

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda