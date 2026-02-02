Veliz: "Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local"

El delantero Alejo Veliz fue autocrítico tras el empate entre Central y River que tuvo un trámite intenso, trabado y en el final repartieron puntos

Empate de Central. Alejo Veliz encara a los defensores millonarios, se va derecho a enfrentar a Beltrán pero es derribado y Tello no cobró nada.

En uno de los choques destacados de la 3ª fecha, Central y River protagonizaron un partido con emociones para abrir el marcador, fue un tiempo para cada uno y tuvo algunas jugadas dudosas como el gol de Driussi anulado por el VAR y otras, los agarrones a Alejo Veliz en el primer tiempo y a Di María en la segunda etapa.

Ambas jugadas fueron reclamadas por todo Central pero el árbitro Facundo Tello junto al VAR no vieron infracciones. Con un sabor agridulce por no haber ganado en el Gigante, Alejo Veliz fue uno de los pocos que dio la cara tras el empate ante el equipo de Marcelo Gallardo donde el Canalla cambió a tiempo y pudo sumar de a tres.

“Tuvimos bastantes situaciones, pero no las pudimos aprovechar. Pero cuando no se puede ganar, lo importante es que no nos conviertan. Si no se puede ganar el punto vale para seguir sumando. Obviamente, de local uno siempre sale a ganar para quedarse con la victoria y lo hicimos ante un rival como River que tiene jugadores de jerarquía, pero no pudimos”, confió Alejo Véliz tras la igualdad ante el millonario en el Gigante de Arroyito.

El delantero, que tuvo una gran chance para anotar en el arranque del partido, destacó la entrega del equipo en los 90 minutos y la jerarquía del rival, al que le jugó de igual a igual.

Un tiempo para cada uno

“Fue un partido disputado y trabado, los dos equipos tuvimos situaciones para marcar, ellos tuvieron un gol anulado y nosotros también tuvimos nuestras chances. Lo bueno fue que siempre fuimos para adelante y sufrimos en algún pasaje del partido, porque el rival tiene jugadores de jerarquía. Ahora hay que pensar en lo que viene, mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local”, contó.

Con respecto a la jugada que todo Central reclamó penal, el oriundo de Gödeken expresó: “En esa jugada siento que el defensor me toca, y la verdad que no vi la repetición. Fue una jugada muy rápida, el árbitro estaba cerca y no cobró nada”, explicó Veliz.

Dos partidos en cinco días

Al Canalla se le vienen dos partidos fuera de Arroyito, el sábado a la 17 ante Aldosivi y miércoles 11, a las 19 jugará en la cancha de Unión ante a Sportivo Belgrano por Copa Argentina.