La Capital | Ovación | Central

Veliz: "Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local"

El delantero Alejo Veliz fue autocrítico tras el empate entre Central y River que tuvo un trámite intenso, trabado y en el final repartieron puntos

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

2 de febrero 2026 · 19:34hs
Empate de Central. Alejo Veliz encara a los defensores millonarios

Empate de Central. Alejo Veliz encara a los defensores millonarios, se va derecho a enfrentar a Beltrán pero es derribado y Tello no cobró nada. 

En uno de los choques destacados de la 3ª fecha, Central y River protagonizaron un partido con emociones para abrir el marcador, fue un tiempo para cada uno y tuvo algunas jugadas dudosas como el gol de Driussi anulado por el VAR y otras, los agarrones a Alejo Veliz en el primer tiempo y a Di María en la segunda etapa.

Ambas jugadas fueron reclamadas por todo Central pero el árbitro Facundo Tello junto al VAR no vieron infracciones. Con un sabor agridulce por no haber ganado en el Gigante, Alejo Veliz fue uno de los pocos que dio la cara tras el empate ante el equipo de Marcelo Gallardo donde el Canalla cambió a tiempo y pudo sumar de a tres.

Alejo Veliz y sus sensaciones tras el empate

“Tuvimos bastantes situaciones, pero no las pudimos aprovechar. Pero cuando no se puede ganar, lo importante es que no nos conviertan. Si no se puede ganar el punto vale para seguir sumando. Obviamente, de local uno siempre sale a ganar para quedarse con la victoria y lo hicimos ante un rival como River que tiene jugadores de jerarquía, pero no pudimos”, confió Alejo Véliz tras la igualdad ante el millonario en el Gigante de Arroyito.

El delantero, que tuvo una gran chance para anotar en el arranque del partido, destacó la entrega del equipo en los 90 minutos y la jerarquía del rival, al que le jugó de igual a igual.

Leer más: La curiosa decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

Un tiempo para cada uno

“Fue un partido disputado y trabado, los dos equipos tuvimos situaciones para marcar, ellos tuvieron un gol anulado y nosotros también tuvimos nuestras chances. Lo bueno fue que siempre fuimos para adelante y sufrimos en algún pasaje del partido, porque el rival tiene jugadores de jerarquía. Ahora hay que pensar en lo que viene, mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local”, contó.

Con respecto a la jugada que todo Central reclamó penal, el oriundo de Gödeken expresó: “En esa jugada siento que el defensor me toca, y la verdad que no vi la repetición. Fue una jugada muy rápida, el árbitro estaba cerca y no cobró nada”, explicó Veliz.

Dos partidos en cinco días

Al Canalla se le vienen dos partidos fuera de Arroyito, el sábado a la 17 ante Aldosivi y miércoles 11, a las 19 jugará en la cancha de Unión ante a Sportivo Belgrano por Copa Argentina.

Noticias relacionadas
Joaquín Pereyra, exjugador de Central, brindó detalles de la crítica situación migratoria en Estados Unidos.

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU

Angel Di María controla la pelota y lanza una asistencia.

Di María analizó el duelo con River: "El empate es justo, defendimos bien y pudimos ganarlo"

Ángel Di María está en el piso, Maxi Salas busca rechazarla. No hubo esta vez penal para Central.

Esta vez a Di María no le dieron un penal que bien pudo ser sancionado

Los once de Central, en el trascendental partido ante River. En el uno x uno canalla, el mejor fue...

El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor

Ver comentarios

Las más leídas

Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Lo último

Quini 6 Rosario Challenger: el rosarino Ambrogi se metió en el cuadro principal

Quini 6 Rosario Challenger: el rosarino Ambrogi se metió en el cuadro principal

La marmota Phil predijo que seguirá el frío en Estados Unidos

La marmota Phil "predijo" que seguirá el frío en Estados Unidos

La economía santafesina no despega: nueva caída de la actividad en noviembre

La economía santafesina no despega: nueva caída de la actividad en noviembre

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

Carlos Agustín "Polli" Tévez tenía pedido de captura desde agosto. Quedó en prisión preventiva por cometer amenazas, robos y actos violentos para una asociación ilícita

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla
Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques
Ovación

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país
La Ciudad

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

El unicornio rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street
Economía

El "unicornio" rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street

Arranca el juicio por el crimen de las hermanas Gorosito en Cabín 9
Policiales

Arranca el juicio por el crimen de las hermanas Gorosito en Cabín 9

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo
POLICIALES

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

Ovación
Morning Star goleó en el Viaducto y quedó cerca de los octavos de la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star goleó en el Viaducto y quedó cerca de los octavos de la Copa Federación

Morning Star goleó en el Viaducto y quedó cerca de los octavos de la Copa Federación

Morning Star goleó en el Viaducto y quedó cerca de los octavos de la Copa Federación

Veliz: Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local

Veliz: "Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local"

El próximo rival de Central lo recibirá en Mar del Plata necesitado de victorias

El próximo rival de Central lo recibirá en Mar del Plata necesitado de victorias

Policiales
Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato
POLICIALES

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

Arranca el juicio por el crimen de las hermanas Gorosito en Cabín 9

Arranca el juicio por el crimen de las hermanas Gorosito en Cabín 9

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo y huyó

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo y huyó

La Ciudad
Plan FinEs 2026: abrieron las inscripciones para que los estudiantes puedan terminar la secundaria
La Ciudad

Plan FinEs 2026: abrieron las inscripciones para que los estudiantes puedan terminar la secundaria

Ataque de avispas o abejas: cómo deben manejarse las personas alérgicas

Ataque de avispas o abejas: cómo deben manejarse las personas alérgicas

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro
LA REGION

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril
La Ciudad

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Crecieron 21 % los pedidos de intervención por niñez en Rosario

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Crecieron 21 % los pedidos de intervención por niñez en Rosario

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut
La Ciudad

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia
LA CIUDAD

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia

Juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas
La Región

Juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones
La Ciudad

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones

Willem Dafoe fue a ver Boca-Newells y alteró la Bombonera
Zoom

Willem Dafoe fue a ver Boca-Newell's y alteró la Bombonera

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?
Información General

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años
La Región

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale
Información General

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor
Ovación

El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor

El uno x uno de Newells: apenas las corridas de Guch y las ganas de Luciano
Ovación

El uno x uno de Newell's: apenas las corridas de Guch y las ganas de Luciano

Argentina será sede de la primera Sushi World Cup: 40 equipos y 50.000 piezas
Información General

Argentina será sede de la primera Sushi World Cup: 40 equipos y 50.000 piezas

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Punta del Este: un conductor borracho chocó y mató a un médico de Los Pumas
Información General

Punta del Este: un conductor borracho chocó y mató a un médico de Los Pumas

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano
Información General

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe
Policiales

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe