La Capital | Ovación | Central

Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: "Inventaron un premio"

El Matador valoró el regreso de Fideo al fútbol argentino, pero fue tajante con su respuesta sobre el campeonato de Liga del Canalla en 2025

3 de febrero 2026 · 12:22hs
El Matador Kempes habló sobre el presente de Central y Ángel Di María.

El Matador Kempes habló sobre el presente de Central y Ángel Di María.

Mario Alberto Kempes es una de las glorias del fútbol argentino e ídolo de Rosario Central, donde brilló y se ganó el cariño de la hinchada canalla a pesar de haber sido formado por Instituto. No obstante, el emblema de la selección argentina fue crítico con el título de Liga que recibió el conjunto de Arroyito en 2025.

Se inventaron un premio y se lo dieron, más no se puede decir. Son sorpresas que te da el fútbol argentino. Sirve para que otros equipos sigan evolucionando e intenten salir campeón”, expresó el Matador durante una entrevista con Rodrigo Rea para su canal de Youtube.

El exdelantero cordobés mostró su cariño por Central y habló sobre la actualidad del club, al cual sigue a pesar de la distancia y las diferencias horarias, ya que trabaja para la cadena ESPN en Norteamérica.

Embed

El regreso de Di María a Central

Al ser consultado por el gol de Ángel Di María en el clásico rosarino frente a Newell's del torneo Clausura 2025, Kempes afirmó: “Él volvía para eso, según había dicho. Quería volver a Rosario, jugar en Central, jugar el clásico y hacer un gol. Mejor para Central no podría haber sido”.

Di María creo que es el caso más importante, porque de vez en cuando hay que ser consciente de que la camiseta argentina pesa mucho. Tenés que estar muy bien físicamente y de acá arriba -la cabeza- para ponértela. A lo mejor Di María lo estaba, pero hay otros muchachos detrás de él que vienen apretando”, señaló por la salida de Fideo de la selección.

>> Leer más: El próximo rival de Central lo recibirá en Mar del Plata necesitado de victorias

El Matador no escatimó en los elogios para el futbolista rosarino y continuó: “Es un profesional 100%. Uno nunca se pensaba que iba a rendir de la manera que lo está haciendo en Central. Hizo un gol -frente a Racing- que creo que no habrá hecho muchos goles de esa manera, pegándole con el exterior al palo de afuera”.

Goles22
Di María anotó un goleazo con el exterior del pie frente a Racing en la segunda fecha del Apertura.

Di María anotó un goleazo con el exterior del pie frente a Racing en la segunda fecha del Apertura.

La actualidad del fútbol argentino y de Central

En relación a la llegada de Di María al fútbol argentino, en medio de un crítico momento a nivel local, el cordobés aseguró: “Siempre va a ser importante esta clase de jugadores, que solamente con la presencia ya anima a sus compañeros”.

El fútbol argentino está golpeado, pero siempre ha sido importante y protagonista. Así es la vida, a veces toca estar bien, otras veces mal”, remarcó el exfutbolista, quien fue campeón del mundo y máximo goleador del Mundial 1978 con la selección argentina.

Al analizar el presente canalla, Kempes concluyó: “Central recién empieza. Yo creo que el fútbol argentino es similar al inglés, el último le juega al primero de la misma manera que si jugaran los dos últimos. Tenés que tener un plan B o un plan C porque hay equipos que se cierran muy bien”.

Noticias relacionadas
Empate de Central. Alejo Veliz encara a los defensores millonarios, se va derecho a enfrentar a Beltrán pero es derribado y Tello no cobró nada. 

Veliz: "Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local"

Se armó en el bosque platense. Después del gol de Aldosivi, todo Gimnasia se calentó. Ahora el Tiburón recibe a Central.

El próximo rival de Central lo recibirá en Mar del Plata necesitado de victorias

Di María viene sufriendo ataques sistemáticos de La Derecha Diario.

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Joaquín Pereyra, exjugador de Central, brindó detalles de la crítica situación migratoria en Estados Unidos.

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

Lo último

La ministra de Seguridad y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

La ministra de Seguridad y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Los focos se encuentran cercanos al límite entre ambas provincias. Rige una prohibición para quemas de cualquier tipo en la zona del Delta del Paraná
Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Por Tomás Barrandeguy
Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio
La Ciudad

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

La ministra de Seguridad y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario
Política

La ministra de Seguridad y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio para su tropa y Santa Fe busca equilibrar
Política

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio para su tropa y Santa Fe busca equilibrar

Bomberos rescataron a una mujer atrapada en el ascensor de un edificio del centro
La Ciudad

Bomberos rescataron a una mujer atrapada en el ascensor de un edificio del centro

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis
POLICIALES

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

Tablada: acribillado frente a su casa con la junta y una bronca como trasfondo

Tablada: acribillado frente a su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo

Ovación
Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: Inventaron un premio
Ovación

Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: "Inventaron un premio"

Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: Inventaron un premio

Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: "Inventaron un premio"

Central irá a Mar del Plata sin hinchas visitantes: No iban a poder recorrer la ciudad

Central irá a Mar del Plata sin hinchas visitantes: "No iban a poder recorrer la ciudad"

Conmoción en el fútbol argentino: un árbitro murió en un siniestro vial en Santa Cruz

Conmoción en el fútbol argentino: un árbitro murió en un siniestro vial en Santa Cruz

Policiales
Imputaron por lesiones graves al comerciante chino que mandó al hospital a un ladrón
POLICIALES

Imputaron por lesiones graves al comerciante chino que mandó al hospital a un ladrón

Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones

Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

La Ciudad
Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Bomberos rescataron a una mujer atrapada en el ascensor de un edificio del centro

Bomberos rescataron a una mujer atrapada en el ascensor de un edificio del centro

Día Mundial del Cáncer: jornada este miércoles en Plaza Pringles

Día Mundial del Cáncer: jornada este miércoles en Plaza Pringles

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo
POLICIALES

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Veliz: Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local

Por Juan Iturrez
Ovación

Veliz: "Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local"

Salcedo y la bronca por la caída de Newells: El árbitro cobró un penal que no existió

Por Hernán Cabrera
Ovación

Salcedo y la bronca por la caída de Newell's: "El árbitro cobró un penal que no existió"

Tablada: acribillado frente a su casa con la junta y una bronca como trasfondo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Tablada: acribillado frente a su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato
POLICIALES

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU
Ovación

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó
Policiales

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó

Luis Caputo: Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo
Economía

Luis Caputo: "Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo"

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe
Policiales

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela
El Mundo

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela

Tras una restauración, el angelito de una basílica quedó con la cara de Meloni
Información General

Tras una restauración, el "angelito" de una basílica quedó con la cara de Meloni

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi
Información General

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi

La marmota Phil predijo que seguirá el frío en Estados Unidos
Información General

La marmota Phil "predijo" que seguirá el frío en Estados Unidos

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Por Facundo Borrego
Política

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Marco Lavagna renunció al Indec tras atravesar dos gobiernos
Economía

Marco Lavagna renunció al Indec tras atravesar dos gobiernos

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro
LA REGION

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril
La Ciudad

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut
La Ciudad

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia
LA CIUDAD

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia