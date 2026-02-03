Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: "Inventaron un premio"

El Matador valoró el regreso de Fideo al fútbol argentino, pero fue tajante con su respuesta sobre el campeonato de Liga del Canalla en 2025

Mario Alberto Kempes es una de las glorias del fútbol argentino e ídolo de Rosario Central , donde brilló y se ganó el cariño de la hinchada canalla a pesar de haber sido formado por Instituto. No obstante, el emblema de la selección argentina fue crítico con el título de Liga que recibió el conjunto de Arroyito en 2025 .

“ Se inventaron un premio y se lo dieron, más no se puede decir. Son sorpresas que te da el fútbol argentino . Sirve para que otros equipos sigan evolucionando e intenten salir campeón”, expresó el Matador durante una entrevista con Rodrigo Rea para su canal de Youtube.

El exdelantero cordobés mostró su cariño por Central y habló sobre la actualidad del club, al cual sigue a pesar de la distancia y las diferencias horarias, ya que trabaja para la cadena ESPN en Norteamérica.

Al ser consultado por el gol de Ángel Di María en el clásico rosarino frente a Newell's del torneo Clausura 2025, Kempes afirmó: “Él volvía para eso, según había dicho. Quería volver a Rosario, jugar en Central, jugar el clásico y hacer un gol. Mejor para Central no podría haber sido” .

“Di María creo que es el caso más importante, porque de vez en cuando hay que ser consciente de que la camiseta argentina pesa mucho. Tenés que estar muy bien físicamente y de acá arriba -la cabeza- para ponértela. A lo mejor Di María lo estaba, pero hay otros muchachos detrás de él que vienen apretando”, señaló por la salida de Fideo de la selección.

El Matador no escatimó en los elogios para el futbolista rosarino y continuó: “Es un profesional 100%. Uno nunca se pensaba que iba a rendir de la manera que lo está haciendo en Central. Hizo un gol -frente a Racing- que creo que no habrá hecho muchos goles de esa manera, pegándole con el exterior al palo de afuera”.

Di María anotó un goleazo con el exterior del pie frente a Racing en la segunda fecha del Apertura.

La actualidad del fútbol argentino y de Central

En relación a la llegada de Di María al fútbol argentino, en medio de un crítico momento a nivel local, el cordobés aseguró: “Siempre va a ser importante esta clase de jugadores, que solamente con la presencia ya anima a sus compañeros”.

“El fútbol argentino está golpeado, pero siempre ha sido importante y protagonista. Así es la vida, a veces toca estar bien, otras veces mal”, remarcó el exfutbolista, quien fue campeón del mundo y máximo goleador del Mundial 1978 con la selección argentina.

Al analizar el presente canalla, Kempes concluyó: “Central recién empieza. Yo creo que el fútbol argentino es similar al inglés, el último le juega al primero de la misma manera que si jugaran los dos últimos. Tenés que tener un plan B o un plan C porque hay equipos que se cierran muy bien”.