Saúl Salcedo y la bronca por la derrota de Newell's: "El árbitro cobró un penal que no existió"

El defensor, quien fue protagonista de la jugada polémica, ya piensa en Defensa y Justicia. "Hay que ganar si o si" dijo.

Todavía masticando bronca por la segunda derrota en el campeonato y por ser protagonista de la definición del partido, Saúl Salcedo analizó en líneas generales lo que fue la caída de Newell's frente a Boca: " Perdemos el partido por errores nuestros , lo estábamos controlando , tuvimos dos chances de pelota parada en el que casi abrimos el marcador, pero contra esta clase de equipos, con tanta jerarquía, no podes cometer ningún error. Ellos fueron efectivos, eficaces y por eso nos ganaron".

Metiéndose de lleno en la jugada que terminó de darle cifras definitivas al resultado, Saúl explicó el forcejeo con su compatriota Ángel Romero. " Los dos nos estábamos agarrando, fue una jugada normal, de ahí a que fuera penal no sé. Es más, fui a ver la jugada y no se que cobró " expresó.

"Es más que clara la jugada, no quiero hablar del árbitro pero fue muy evidente. Está bien que cobre la falta con un tiro libre, pero no un penal que no existió. Igual perdimos el partido por detalles. Ahora hay que levantar cabeza, dar vuelta la página y ganar el sábado" sentenció.

Y agregó ya cerrando el tema: "No sé que cobró el arbitro, menos lo que sancionó el VAR, pero ya pasó. Hablé con Ángel (Romero) pero quedó ahí. Me duele porque no veo nada de lo que observaron ellos, pero ya está, no quiero hablar de los árbitros porque nosotros tenemos que seguir trabajando y mejorando" .

image La imagen de la TV no despeja las dudas en el penal que Darío Herrera le dio a Boca y significó el 2-0 a Newell's.

"No podemos cometer más errores"

Otra vez, los yerros propios dejaron a la Lepra con las manos vacías. "No podemos cometer más errores, para no seguir perdiendo partidos. Boca con una llegada en el primer tiempo nos convirtió y en el segundo tiempo, obviamente con el empuje de su gente, nos manejaron el partido".

"Con el dos a cero, Boca tiene jugadores de mucha jerarquía, que controlaron bien el partido. Ya después a nosotros, buscando el descuento, se nos hizo cuesta arriba y nos apuramos varias veces quedando expuestos" analizó SaSa.

En la última frase, no dudó en dejar en claro, que no hay lugar para seguir perdiendo puntos y que el próximo partido hay que tomarlo como un choque determinante: "Hay cosas a corregir, esto recién empieza y el sábado es una final contra Defensa y Justicia en el Coloso. Ya van tres fechas pero tenemos tiempo. Todos los encuentros son complicados pero el sábado hay que ganar si o si".