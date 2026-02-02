Saúl Salcedo y la bronca por la derrota de Newell's: "El árbitro cobró un penal que no existió"

información General
Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo
Policiales
Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada
Información General
La ola de frío de Estados Unidos llegó hasta Miami, con térmicas bajo cero
Política
Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump
El Mundo
Trump aseguró que está dialogando con los "más altos mandos" de Cuba
La Ciudad
Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste
El Mundo
Exfuncionario israelí compara el supremacismo judío con el nazismo
La Ciudad
Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición
La ciudad
La única unidad que mide el peso de biofármacos para tratar tumores es de Rosario
Policiales
Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera
LA CIUDAD
A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, hoy el servicio es casi inexistente
La Ciudad
Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales
Economía
El Banco Central admitió que el "proceso de desinflación" enfrenta riesgos
La Ciudad
Causa fentanilo: desde Rosario advierten que hay "muchos más" casos
La Ciudad
Un motociclista fue hospitalizado tras derrapar y prenderse fuego su moto
Politica
Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos
Política
La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU
Información General
Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales
La Ciudad
El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027 "o incluso antes"
La Ciudad
Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia