Robos en barrios privados: en pocos días se registraron hechos en Roldán y en Rosario

El lunes en la madrugada tres hombres ingresaron a robar en dos viviendas de Los Raigales, el 30 de enero pasado hubo otro robo en el country Carlos Pellegrini

En la madrugada del martes se registraron dos robos en el barrio privado Los Raigales, de Roldán, casi al límite de Zavalla y en jurisdicción de la seccional 6ª. Las víctimas tienen 70 y 71 años. Los ladrones fueron tres hombres encapuchados que ingresaron a dos viviendas ocupadas por dos mujeres mayores. La semana anterior se dio otro robo en una residencia del country Carlos Pellegrini.

Las viviendas son linderas y las mujeres se vieron sorprendidas en distintos momentos. Las víctimas fueron dos mujeres de 70 y 71 años, quienes fueron reducidas y maniatadas en tanto los ladrones se ocupaban de desvalijar.

Según información preliminar, la alerta fue emitida por el sistema de seguridad barrial, que advirtió el ingreso de tres sujetos armados a una de las viviendas . Al arribar al lugar, el personal policial confirmó el robo consumado y constató que el domicilio lindero también había sido asaltado bajo la misma modalidad.

Las víctimas fueron reducidas y retenidas mientras los delincuentes sustraían dinero y objetos personales. En el lugar trabajaron efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica (PAT), quienes aseguraron ambas viviendas y realizaron las primeras tareas investigativas. Relevaron la escena, tomaron testimonios y análisis de registros de cámaras de seguridad de la zona.

Hasta el momento, no hay personas detenidas. Los delincuentes se alzaron con 200 mil pesos en efectivo, celulares y alhajas de oro y plata, entre otros elementos que estaban en las viviendas. La investigación se focalizó en identificar a los autores y establecer su recorrido previo y posterior al hecho.

Robo en el Carlos Pellegrini

En tanto, el 30 de enero se registró un robo tipo escruche que se dio en el country Carlos Pellegrini, de Álvarez Condarco y Parraviccini, en el barrio de Fisherton. El botín fue de 20 mil dólares, relojes y joyas. El episodio fue descubierto luego de que una joven arribara de sus vacaciones y al ingresar a su hogar descubriera un desorden inusual. Los ladrones habrían tenido el dato del viaje y habrían aprovechado su ausencia para ingresar sin ser advertidos. La joven detectó daños en las puertas de acceso a los dormitorios y un evidente desorden en el interior. Tras revisar sus pertenencias, constató la faltante de una importante suma de dinero en dólares y joyas.

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) intervinieron en el hecho y tomaron muestras de huellas. Desde Fiscalía se ordenaron las primeras medidas investigativas y pericias en el inmueble, junto al relevamiento de cámaras de seguridad internas y accesos al country. Hasta el momento, no hay personas detenidas y no se informó si el sistema de seguridad del barrio detectó movimientos sospechosos durante los días en que la vivienda estuvo desocupada.

Otro robo años atrás

En marzo de 2022, al menos tres personas ingresaron al barrio privado Los Raigales y entraron a robar en dos viviendas cuando los propietarios estaban adentro. Uno de los robos se concretó tras maniatar a los dueños de la casa, entre ellos niños. En tanto, mientras el atraco (que duró cerca de una hora) se concretaba, los ladrones avisaron: “Nos vamos a robar al lado y volvemos”. En la vivienda lindera, una persona justo salía a sacar la basura, y le dieron un golpe en la cabeza para luego ingresar al domicilio.