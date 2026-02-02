La Capital | Policiales | prisión perpetua

Prisión perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Miguel Alejandro Martínez, de 33 años, fue condenado por homicidio calificado por alevosía tras atacar en diciembre de 2022 a su compañero José Sofiudin mientras dormía en la panadería de Santiago al 4700.

2 de febrero 2026 · 17:33hs
El panadero José Sofiudin Jaharise fue asesinado en diciembre de 2022. Su agresor fue condenado a prisión perpetua.

Un tribunal oral condenó ayer a prisión perpetua a Miguel Alejandro Martínez por el asesinato de José Sofiudin Jahri, a quien le arrojó grasa hirviendo mientras éste dormía en la panadería donde ambos trabajaban. Los jueces a Lisandro Artacho, Carlos Leiva y Gonzalo Fernández Bussy dictaron la pena máxima por un homicidio calificado por alevosía.

De esa manera concluyó el juicio oral iniciado el pasado lunes 26 de enero sobre el hecho ocurrido el 7 de diciembre de 2022 en la panadería de Santiago al 4700 donde ambos eran empleados. Los fundamentos del fallo se conocerán en los próximos días.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho planteada por el fiscal Patricio Saldutti, a las 6.30 de aquel 7 de diciembre la víctima dormía en una dependencia ubicada en los fondos de la panadería. Entonces Martínez, de 33 años, llenó un balde de plástico con grasa hirviendo más de cien grados que extrajo de una freidora y, sin despertar a Sofiudin, descargó el contenido del balde sobre la cabeza, el rostro y el torso de su compañero. Acto seguido subió a su moto Guerrero Trip y huyó del lugar.

>>Leer más: La AIC detuvo a un hombre por el homicidio de un panadero en diciembre pasado

Sofiudin alcanzó a ser internado en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) donde finalmente murió el 24 de diciembre de 2022 como consecuencia de complicaciones multiorgánicas e infecciones derivadas de la naturaleza del material orgánico y el lugar donde sufrió las lesiones térmicas.

En tanto, Martínez fue capturado en febrero de 2023 luego de un seguimiento que comenzó con la pista de la moto en la que había escapado y el monitoreo de cámaras municipales. Finalmente la policía montó un operativo cerrojo en inmediaciones de Santa Fe y Pueyrredón, donde interceptaron a una persona que manejaba esa moto. Cuando le dijeron que el vehículo que conducía tenía pedido de captura, el motociclista les dijo a los agentes que la moto era de Martínez, quien se encontraba en su casa. Así, los uniformados fueron hasta la zona sudoeste donde apresaron al entonces sospechoso en inmediaciones de Las Palmeras y las vías.

Según el fiscal, el homicida aprovechó la situación de indefensión de la víctima, lo cual configura el agravante de la alevosía, que prevé prisión perpetua. “Fue un hecho cometido con alevosía, que quiere decir actuar sobre seguro”, dijo el fiscal al comienzo del debate.

>>Leer más: Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

En el juicio se expusieron pruebas y testimonios contra el acusado. Por ejemplo, un video de una cámara de vigilancia dentro del local comprobó la mecánica del hecho postulada por la acusación. Además hubo testimonios de los compañeros de trabajo que corroboraron la hipótesis de la fiscalía.

La pena contra Martínez incluye amenazas coactivas que el hombre profirió a su expareja los días 17, 21 y 31 de enero de 2023, cuando se contactó con ella a través de Facebook para amedrentarla mientras la policía lo buscaba.

Prisión perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Prisión perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Prisión perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

