La ministra de Seguridad y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

POLICIALES
Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo
Ovación
Veliz: "Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local"
Ovación
Salcedo y la bronca por la caída de Newell's: "El árbitro cobró un penal que no existió"
Policiales
Tablada: acribillado frente a su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo
POLICIALES
Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato
Ovación
Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU
Policiales
Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó
Economía
Luis Caputo: "Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo"
Policiales
Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales
Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe
El Mundo
La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela
Información General
Tras una restauración, el "angelito" de una basílica quedó con la cara de Meloni
Información General
Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi
Información General
La marmota Phil "predijo" que seguirá el frío en Estados Unidos
Política
Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda
Economía
Marco Lavagna renunció al Indec tras atravesar dos gobiernos
LA REGION
Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro
La Ciudad
Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril
La Ciudad
Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut
LA CIUDAD
Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia