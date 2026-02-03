La Capital | Política | Romina Diez

La ministra de Seguridad y Romina Diez confirmaron la continuidad del Plan Bandera en Rosario

En el Comando Unificado de Gendarmería Nacional, en San Martín y Virasoro, encabezaron una reunión operativa con todas las fuerzas federales

3 de febrero 2026 · 14:00hs
La ministra Monteoliva y la diputada Diez dieron precisiones de las intervenciones en seguridad en Santa Fe

La ministra Monteoliva y la diputada Diez dieron precisiones de las intervenciones en seguridad en Santa Fe

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y la diputada nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza, Romina Diez, confirmaron la continuidad del Plan Bandera en la ciudad de Rosario que funciona desde que asumió el presidente Javier Milei en diciembre de 2023.

Ambas encabezaron encuentros operativos para revisar el despliegue del Operativo Bandera en la ciudad. Un plan que puso en marcha el gobierno nacional desde que asumió y que, resalta, trajo tranquilidad a los rosarinos, bajando los delitos predatorios y los asesinatos.

La continuidad del Plan Bandera se confirmó este martes al mediodía en el Comando Unificado de Gendarmería Nacional, ubicado en San Martín y Virasoro. Se revisará en primera instancia el esquema de trabajo en base a las urgencias actuales y luego se evaluarán resultados.

"El Plan Bandera del gobierno de Milei es un éxito sin precedentes. Mostró una baja de los homicidios doloso en el orden del 63% en 2024 en Rosario y se mantuvo el sendero en el 2025", resaltó la diputada Diez.

En enero, la disolución por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (Geanro), creado para trabajar dentro del Plan Bandera, generó suspicacias respecto del futuro del programa de seguridad que dio éxitos en los últimos dos años. Sin embargo, fue solo una depuración y reacomodo de funcionamiento.

El Congreso empezará a debatir la reforma laboral y Santa Fe toma postura

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

milei viajara otra vez a estados unidos para encontrarse con trump

Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump

Todo indica que el inicio del debate formal sobre la reforma electoral en Santa Fe será en breve.

Reforma electoral: el peronismo de Santa Fe empieza a tantear el terreno

Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

Baja de la edad de imputabilidad: la Iglesia objetó el proyecto del gobierno

