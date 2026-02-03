Bomberos rescataron a una mujer atrapada en el ascensor de un edificio del centro

La vecina de un departamento de Moreno al 1000 había quedado entre entre el 1º y 2º piso. Debió ser asistida por médicos del Sies

Los Bomberos Zapadores acudieron al edificio de Moreno y San Luis donde se encontraba la mujer atrapada en el ascensor.

Una mujer tuvo que ser asistida por bomberos luego de quedar atrapada en el ascensor de un edificio del centro rosarino .

El hecho ocurrió este martes por la mañana en un inmueble de Moreno al 1000 , casi en la esquina de San Luis.

Hasta allí llegó una dotación de Bomberos Voluntarios de Rosario. Javier Adrover, suboficial del cuerpo, dijo a LT8 que la mujer en cuestión es una adulta mayor y que había quedado atrapada entre el 1º y el 2º piso .

#TodosEnLaOcho Moreno al 1000: Una mujer quedó atrapada en el ascensor "La señora de unos 80 años quedó atrapada entre el piso 1 y 2, procedimos con herramientas para abrir la puerta del ascensor. Llamamos al SIES, la mujer se descompensó" Javier, bombero voluntario @maxiklan pic.twitter.com/A1tB6LltWx

Operativo de rescate de bomberos

Entre dos y tres bomberos lograron forzar la puerta y rescatar a la mujer, que si bien se encontraba consciente estaba un poco descompensada por el tiempo de encierro, por lo que debió ser asistida por personal del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

"Se la pudo socorrer y una vez retirada se la llevó a su departamento", contó el bombero. Si bien aún se desconocen las causas que originaron el desperfecto, dijo que por estas épocas son habituales este tipo de operativos, sobre todo ante cortes en el servicio eléctrico.