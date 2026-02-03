La Capital | Policiales | chino

Imputaron por lesiones graves al comerciante chino que mandó al hospital a un ladrón

Seguirá en prisión preventiva por un mes. El caso sucedió en un supermercado de zona sur cuando un ladrón intentó llevarse una botella de fernet

3 de febrero 2026 · 11:46hs
El supermercado chino de zona sur donde sucedió el incidente 

Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.

El supermercado chino de zona sur donde sucedió el incidente 

Un comerciante de nacionalidad china, que el jueves pasado le aplicó una feroz golpiza a un ladrón al que sorprendió en su supermercado cuando trataba de robar una botella de fernet, fue imputado por lesiones graves y quedó en prisión preventiva por el término de un mes. Así lo resolvió la jueza de Primera Instancia María de los Ángeles Granato al finalizar la audiencia de imputación realizada el lunes en el Centro de Justicia Penal.

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación indicaron que, durante ese acto procesal, la magistrada hizo lugar al pedido formulado por la fiscal en suplencia de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas Noelia Navone, y dispuso que el acusado, Xiong W, quede privado de la libertad por el plazo de 31 días.

Una vez vencido ese plazo, la medida podría ser renovada a solicitud de la Fiscalía o tal vez el imputado pueda trasnitar en libertad el último tramo del proceso antes del juicio.

Cómo fue incidente en el súper chino

El incidente que se debate en Tribunales sucedió el jueves 29 de enero al mediodía, en supermercado de capitales chinos ubiado en Corrientes al 5300, en barrio Tiro Suizo, en la zonas sur de Rosario. Todos ocurrió cuando Andrés C., de 37 años, ingresó al comercio y se dirigió hasta el sector donde se encontraban las bebidas alcohólicas e intentó robar una botella de fernet.

>> Leer más: Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

El intento de robo fue advertido por Xiong W., encargado del negocio, quien no dudó en trabarse en lucha con el ladrón. De acuerdo con la acusación que hizo la fiscal, el ciudadano de nacionalidad china hizo caer al piso al otro hombre y lo golpeó a puñetazos, puntapiés y también con un botella. Según la fiscal, la agresión cesó cuando intercedieron otros empleados del súper.

Con una seria herida en la cabeza, Andrés C. huyó corriendo del lugar y fue hallado por personal policial frente a una casa en Paraguay y Regimiento 11. El hombre herido fue asistido en el lugar por personal del Sies y luego derivado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez donde continúa internado con pronóstico reservado y riesgo de vida.

