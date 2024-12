Airbag fue furor en Vélez con tres shows consecutivos y anunció nuevo disco

Cada show tuvo sus momentos especiales. Durante la primera noche sonaron covers “Have you ever seen the rain” de Creedence y “Johnny B. Goode” de Chuck Berry, a través de los que los Airbag reafirmaron sus raíces. La segunda noche tuvo invitados especiales: los hermanos Chano y Bambi Charpentier de Tan Biónica, que subieron al escenario para tocar “Cicatrices” y fueron ovacionados por el público.



También hubo polémica porque durante la canción "Colombiana", muchas mujeres decidieron sacarse la remera. A sabiendas de esta suerte de tradición de sus fanáticas, Pato pidió que todos guardaran los celulares para evitar que algunos filmaran a las chicas expuestas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1870648831160852903&partner=&hide_thread=false "Chano":

Por su participación en el recital de Airbag pic.twitter.com/krTbp606D3 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 22, 2024

El próximo año también es prometedor para la banda: arrancarán presentándose en la edición número 25 del mítico Cosquín Rock. Además, se esperan novedades de una gira de presentación del nuevo disco.