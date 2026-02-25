Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Tiene serias heridas y los médicos no descartan un largo tratamiento por delante. Hay otras dos personas internadas en el Heca, una de ellas menor de edad

Tres personas fueron hospitalizados por una balacera en la zona sudoeste

El hombre de 47 años baleado este martes en Aguzzi y Espinosa permanece internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con graves heridas en los pulmones y la espalda . Aunque se encuentra despierto, los médicos no descartan un “largo tratamiento” que incluya operaciones . Además, otras dos personas permanecen en el nosocomio producto de la feroz balacera en la zona sudoeste de Rosario.

Andrea Becherucchi, directora del Heca, confirmó a LT8 que son tres los pacientes que permanecen en el hospital: una chica de 17 años, identificada como Mia G., y dos varones, uno de 22 años, Nazareno G., y otro de 47, Ramón V.. Este último es el que mayores complicaciones acarrea.

La adolescente tiene heridas en una de sus piernas y se encuentra fuera de peligro . En tanto, el joven de 22 años también presentó heridas en sus dos piernas y tampoco reviste gravedad .

En las próximas horas, luego de estudios pertinentes, podrían ser dados de alta , aseguró Becherucchi. De todas formas, no se descartan extender la internación o intervenciones quirúrgicas para el joven de 22 años.

Herido de gravedad por el ataque en La Lagunita

Dos personas que se trasladaban en una moto pasaron por la esquina de Aguzzi y Espinoza y atacaron a balazos a una familia. Ese ataque dejó a los tres heridos mencionados y una niña de 6 años, pero que la lesión que sufrió no requirió internación.

El mayor de los heridos, Ramón V. de 47 años, resultó herido de gravedad. Recibió disparos que ingresaron en la zona del tórax y la columna vertebral. “Está despierto, pero es el que tiene lesiones de mayor gravedad”, detalló Becherucchi. Frente a este panorama, continuará internado.

Las complejas lesiones que sufrió Ramón V. “probablemente requieran un largo tratamiento donde se incluyan intervenciones quirúrgicas y posiblemente quede con secuelas”, explicó la directora del Heca.

Cómo fue la balacera

Cuatro personas, entre ellas un niña de 6 años rozada por una bala en una pierna, sufrieron heridas en una balacera ocurrida en la noche del martes en Aguzzi y Espinosa, en la zona sudoeste de Rosario conocida como La Lagunita.

El incidente se conoció alrededor las 21.40, cuando se produjeron los ingresos de las personas mayores que resultaron heridas al Heca.

De acuerdo con lo que se pudo reconstruir hasta el momento, el ataque habría sido perpetrado por dos hombres que iban en moto.