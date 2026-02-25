La Capital | La Ciudad | balacera

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Tiene serias heridas y los médicos no descartan un largo tratamiento por delante. Hay otras dos personas internadas en el Heca, una de ellas menor de edad

25 de febrero 2026 · 14:24hs
Tres personas fueron hospitalizados por una balacera en la zona sudoeste

Archivo (Leonardo Vincenti / La Capital)

Tres personas fueron hospitalizados por una balacera en la zona sudoeste

El hombre de 47 años baleado este martes en Aguzzi y Espinosa permanece internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con graves heridas en los pulmones y la espalda. Aunque se encuentra despierto, los médicos no descartan un “largo tratamiento” que incluya operaciones. Además, otras dos personas permanecen en el nosocomio producto de la feroz balacera en la zona sudoeste de Rosario.

Andrea Becherucchi, directora del Heca, confirmó a LT8 que son tres los pacientes que permanecen en el hospital: una chica de 17 años, identificada como Mia G., y dos varones, uno de 22 años, Nazareno G., y otro de 47, Ramón V.. Este último es el que mayores complicaciones acarrea.

La adolescente tiene heridas en una de sus piernas y se encuentra fuera de peligro. En tanto, el joven de 22 años también presentó heridas en sus dos piernas y tampoco reviste gravedad.

En las próximas horas, luego de estudios pertinentes, podrían ser dados de alta, aseguró Becherucchi. De todas formas, no se descartan extender la internación o intervenciones quirúrgicas para el joven de 22 años.

Herido de gravedad por el ataque en La Lagunita

Dos personas que se trasladaban en una moto pasaron por la esquina de Aguzzi y Espinoza y atacaron a balazos a una familia. Ese ataque dejó a los tres heridos mencionados y una niña de 6 años, pero que la lesión que sufrió no requirió internación.

El mayor de los heridos, Ramón V. de 47 años, resultó herido de gravedad. Recibió disparos que ingresaron en la zona del tórax y la columna vertebral. “Está despierto, pero es el que tiene lesiones de mayor gravedad”, detalló Becherucchi. Frente a este panorama, continuará internado.

>> Leer más: Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad

Las complejas lesiones que sufrió Ramón V. “probablemente requieran un largo tratamiento donde se incluyan intervenciones quirúrgicas y posiblemente quede con secuelas”, explicó la directora del Heca.

Cómo fue la balacera

Cuatro personas, entre ellas un niña de 6 años rozada por una bala en una pierna, sufrieron heridas en una balacera ocurrida en la noche del martes en Aguzzi y Espinosa, en la zona sudoeste de Rosario conocida como La Lagunita.

El incidente se conoció alrededor las 21.40, cuando se produjeron los ingresos de las personas mayores que resultaron heridas al Heca.

De acuerdo con lo que se pudo reconstruir hasta el momento, el ataque habría sido perpetrado por dos hombres que iban en moto.

Noticias relacionadas
Pistoleros en moto. Los autores de la balacera ocurrida en la puerta del supermercado de barrio República de la Sexta

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour. 

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

El ingreso a Carrefour de Ocampo y Chacabuco, donde ocurrió la balacera este domingo a la tarde

Balacera ante un súper: un hombre herido y una nota con amenazas

La UNR destinará $1.500 millones a Bienestar Universitario en 2026

La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse

Ver comentarios

Las más leídas

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: Me quedaría incómodo

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: "Me quedaría incómodo"

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Lo último

Llegan a Rosario las estaciones médicas para consultas por videollamada en espacios públicos

Llegan a Rosario las estaciones médicas para consultas por videollamada en espacios públicos

Kudelka ya firmó con Newells y hoy estará en el Coloso: el paso a paso hasta el clásico del domingo

Kudelka ya firmó con Newell's y hoy estará en el Coloso: el paso a paso hasta el clásico del domingo

El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1

El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Tiene serias heridas y los médicos no descartan un largo tratamiento por delante. Hay otras dos personas internadas en el Heca, una de ellas menor de edad

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas
Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado al Heca
La Ciudad

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado al Heca

La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse
La Ciudad

La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse

Pullaro lanzó la muestra Agroactiva: La única salida es con el campo y la industria
POLÍTICA

Pullaro lanzó la muestra Agroactiva: "La única salida es con el campo y la industria"

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad
Policiales

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad

Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»
Ovación

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: Me quedaría incómodo

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: "Me quedaría incómodo"

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

Ovación
El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1
Ovación

El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1

El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1

El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»"

Policiales
Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad
Policiales

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

La Ciudad
La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse
La Ciudad

La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Corralón digitalizado: el 70% de los casos de vehículos remitidos se resolvieron por celular

Corralón digitalizado: el 70% de los casos de vehículos remitidos se resolvieron por celular

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado al Heca

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado al Heca

Bernardi: La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newells deben estar unidos

Por Lucas Vitantonio
Ovacion

Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

Proponen un protocolo de tolerancia cero para terminar con las picadas
La Ciudad

Proponen un protocolo de "tolerancia cero" para terminar con las picadas

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez
Policiales

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud
Política

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera
POLICIALES

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos
Política

Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución
POLICIALES

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil
Información General

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil

Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel
Información General

Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia
Información General

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial
El Mundo

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre
Policiales

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja
Economía

El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes de Santa Fe con tasas subsidiadas
Economía

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes de Santa Fe con tasas subsidiadas

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario
LA CIUDAD

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe
Economía

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe

Nicolás Mattioli, condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, no irá preso
La Región

Nicolás Mattioli, condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, no irá preso

Vuelta a clases: la feria que invita a comprar local en el inicio escolar
La Ciudad

Vuelta a clases: la feria que invita a comprar local en el inicio escolar