La Capital | Zoom | Falleció

Falleció la hija de 42 años del actor Martin Short, pareja de Meryl Streep

La mujer fue encontrada sin vida en su residencia en California y las autoridades investigan el caso

25 de febrero 2026 · 13:30hs
Catherina

Catherina, la hija de Martin Short, falleció el 23 de febrero, según confirmaron desde el entorno del actor

Hollywood recibió con conmoción la noticia de la muerte de la hija del actor Martin Short, actual pareja de Meryl Streep. Catherine, de 42 años, fue encontrada sin vida el 23 de febrero en su residencia de Hollywood Hills, California. Hasta el momento, las autoridades investigan el caso como un aparente suicidio.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, expresó el vocero del actor en un comunicado difundido por medios estadounidenses.

Catherine era trabajadora social y había hablado públicamente de sus experiencias con problemas de salud mental. En sus redes, había compartido la adopción de una perra de servicio.

>> Leer más: Un actor enamorado: Robert Duvall y su historia con la argentina Luciana Pedraza

“Joni es mi increíble perro de servicio, que me ha estado ayudando con mis propias luchas con la enfermedad mental durante los últimos cinco años. Joni suele estar conmigo en la oficina, acurrucada en su cama. Es un encanto y le encanta la gente, así que no te sorprendas si te saluda con una sonrisa, meneando la cola... y quizás incluso con un beso”, escribió sobre su mascota.

La madre de Katherine, esposa de Martin Short durante treinta años, falleció en 2010 como consecuencia del cáncer de ovarios. Catherine era la mayor de tres hijos que la pareja había adoptado, junto a sus hermanos Oliver y Henry.

Si usted o alguien conocido está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, puede llamar de manera gratuita al 0800 345 1435 desde todo el país. El llamado es personal, confidencial y anónimo.

Noticias relacionadas
Cielo Pignatta y Ramiro Lollo protagonizan Patagonia y olvido, versión teatral de La patagonia rebelde de Osvaldo Bayer

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Las hermanas Paula y María Marull protagonizan, escriben y dirigen la obra Lo que el río hace, que se podrá ver en Rosario el 6 y 7 de marzo

La obra "Lo que el río hace", de las hermanas Marull, agregó una nueva función en Rosario

 El Carnaval Travesti 2025 también se desarrolló en el Mercado del Patio y convocó con música y performances

Llega el Carnaval Travesti al Mercado del Patio, con entrada gratuita

Pampita enfrentó los rumreos de infidelidad que la vinculaban con el piloto Cochito López

Acusaron a Pampita de serle infiel a Martín Pepa con "Cochito" López: qué dijo la modelo

Ver comentarios

Las más leídas

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: Me quedaría incómodo

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: "Me quedaría incómodo"

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Lo último

Alimentos saludables: qué dice la etiqueta y qué oculta el envase

Alimentos "saludables": qué dice la etiqueta y qué oculta el envase

Llegan a Rosario las estaciones médicas para consultas por videollamada en espacios públicos

Llegan a Rosario las estaciones médicas para consultas por videollamada en espacios públicos

Kudelka ya firmó con Newells y hoy estará en el Coloso: el paso a paso hasta el clásico del domingo

Kudelka ya firmó con Newell's y hoy estará en el Coloso: el paso a paso hasta el clásico del domingo

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Tiene serias heridas y los médicos no descartan un largo tratamiento por delante. Hay otras dos personas internadas en el Heca, una de ellas menor de edad

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas
Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado al Heca
La Ciudad

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado al Heca

La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse
La Ciudad

La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse

Pullaro lanzó la muestra Agroactiva: La única salida es con el campo y la industria
POLÍTICA

Pullaro lanzó la muestra Agroactiva: "La única salida es con el campo y la industria"

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad
Policiales

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad

Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»
Ovación

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: Me quedaría incómodo

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: "Me quedaría incómodo"

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

Ovación
El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1
Ovación

El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1

El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1

El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»"

Policiales
Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad
Policiales

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

La Ciudad
La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse
La Ciudad

La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Corralón digitalizado: el 70% de los casos de vehículos remitidos se resolvieron por celular

Corralón digitalizado: el 70% de los casos de vehículos remitidos se resolvieron por celular

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado al Heca

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado al Heca

Bernardi: La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newells deben estar unidos

Por Lucas Vitantonio
Ovacion

Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

Proponen un protocolo de tolerancia cero para terminar con las picadas
La Ciudad

Proponen un protocolo de "tolerancia cero" para terminar con las picadas

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez
Policiales

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud
Política

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera
POLICIALES

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos
Política

Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución
POLICIALES

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil
Información General

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil

Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel
Información General

Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia
Información General

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial
El Mundo

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre
Policiales

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja
Economía

El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes de Santa Fe con tasas subsidiadas
Economía

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes de Santa Fe con tasas subsidiadas

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario
LA CIUDAD

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe
Economía

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe

Nicolás Mattioli, condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, no irá preso
La Región

Nicolás Mattioli, condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, no irá preso

Vuelta a clases: la feria que invita a comprar local en el inicio escolar
La Ciudad

Vuelta a clases: la feria que invita a comprar local en el inicio escolar