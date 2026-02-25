Falleció la hija de 42 años del actor Martin Short, pareja de Meryl Streep

La mujer fue encontrada sin vida en su residencia en California y las autoridades investigan el caso

Catherina, la hija de Martin Short, falleció el 23 de febrero, según confirmaron desde el entorno del actor

Hollywood recibió con conmoción la noticia de la muerte de la hija del actor Martin Short, actual pareja de Meryl Streep. Catherine, de 42 años, fue encontrada sin vida el 23 de febrero en su residencia de Hollywood Hills, California. Hasta el momento, las autoridades investigan el caso como un aparente suicidio.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, expresó el vocero del actor en un comunicado difundido por medios estadounidenses.

Catherine era trabajadora social y había hablado públicamente de sus experiencias con problemas de salud mental. En sus redes, había compartido la adopción de una perra de servicio.

“Joni es mi increíble perro de servicio, que me ha estado ayudando con mis propias luchas con la enfermedad mental durante los últimos cinco años. Joni suele estar conmigo en la oficina, acurrucada en su cama. Es un encanto y le encanta la gente, así que no te sorprendas si te saluda con una sonrisa, meneando la cola... y quizás incluso con un beso”, escribió sobre su mascota.

La madre de Katherine, esposa de Martin Short durante treinta años, falleció en 2010 como consecuencia del cáncer de ovarios. Catherine era la mayor de tres hijos que la pareja había adoptado, junto a sus hermanos Oliver y Henry.

Si usted o alguien conocido está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, puede llamar de manera gratuita al 0800 345 1435 desde todo el país. El llamado es personal, confidencial y anónimo.