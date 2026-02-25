Corralón digitalizado: el 70% de los casos de vehículos remitidos se resolvieron por celular

En lo que va del 2026, casi todos los vehículos que fueron llevados al depósito municipal ya fueron retirados por sus dueños. Cómo iniciar el trámite

Entre el 1º de enero y el 18 de febrero , se remitieron, según datos de la Municipalidad, unos 2.859 vehículos al corralón . De ese total, ya se liberaron 2.764 y, a su vez, un 71,9% de los casos se resolvieron a través del sistema digital que se realiza desde abril del año pasado mediante Munibot , que sólo rige para faltas que no requieren juzgamiento presencial.

Los casos restantes que no fueron resueltos de manera digital, ampliaron, se debieron a que faltas graves y sus infractores deben ver a un juez.

Desde la implementación del sistema 100% digital a través de Munibot en abril de 2025, el proceso se agilizó para aquellas infracciones que no requieren la intervención presencial de un juez. Sólo este año, 2.057 vehículos que fueron remitidos al corralón pudieron ser retirados mediante gestión digital .

En contrapartida, el 28,1% de los casos (802 vehículos) debieron ser derivados a un Juez de Faltas , ya sea por la naturaleza de la infracción o por el ejercicio del derecho de defensa del ciudadano, indicaron desde el municipio.

Causas más comunes de remisión al corralón municipal

En cuanto a las causas de remisión, el 90,2% de los vehículos enviados al corralón correspondieron a otras faltas como problemas de estacionamiento, documentación, chapa patente o abandono en la vía pública (2.578 casos). En tanto, 270 remisiones fueron por alcoholemia positiva (9,4%) y 11 por narcolemia (0,4%).

Además, durante enero el Municipio realizó 18.000 controles vehiculares en distintos puntos de la ciudad. De ese total, 7.100 fueron test de alcoholemia y el porcentaje de resultados positivos fue inferior al 4%.

>> Leer más: Autonomía inmediata: piden subastar o reutilizar autos del corralón municipal

Dentro de los casos de alcoholemia, 53 conductores registraron más de 1 gramo de alcohol en sangre y, como sanción accesoria, fueron obligados a participar de un taller compuesto por dos módulos: uno de reanimación cardiopulmonar (RCP) y otro de concientización sobre los impactos de conducir bajo efectos del alcohol.

Cómo hacer el trámite digital para sacar un vehículo del corralón

Para iniciar el trámite para el retiro de un vehículo del corralón, se debe comenzar una conversación con el Munibot a través de este número de WhatsApp.

Tras ello, se debe seleccionar la opción 3 ("Multas y liberación de vehículos), y tras la contestación del Munibot, ingresar a la opción 2 ("Iniciar liberación de vehículo"). En los pasos siguientes, se deberá elegir si el vehículo remitido fue un auto o una moto y datos personales como número de patente, de cuil, y fotos tanto del DNI como de la póliza de seguro.

“La digitalización del trámite permite que el vecino pueda resolver la situación de su vehículo de manera rápida y transparente, sin traslados innecesarios y con trazabilidad completa del proceso”, explicó la subsecretaria de Legal y Técnica del municipio, Juliana Conti.