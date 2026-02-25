La Capital | La Ciudad | corralón

Corralón digitalizado: el 70% de los casos de vehículos remitidos se resolvieron por celular

En lo que va del 2026, casi todos los vehículos que fueron llevados al depósito municipal ya fueron retirados por sus dueños. Cómo iniciar el trámite

25 de febrero 2026 · 14:17hs
Un gran porcentaje de liberaciones de vehículos del corralón se realiza de manera digital.

Héctor Río / Archivo La Capital

Un gran porcentaje de liberaciones de vehículos del corralón se realiza de manera digital.

Entre el 1º de enero y el 18 de febrero, se remitieron, según datos de la Municipalidad, unos 2.859 vehículos al corralón. De ese total, ya se liberaron 2.764 y, a su vez, un 71,9% de los casos se resolvieron a través del sistema digital que se realiza desde abril del año pasado mediante Munibot, que sólo rige para faltas que no requieren juzgamiento presencial.

Los casos restantes que no fueron resueltos de manera digital, ampliaron, se debieron a que faltas graves y sus infractores deben ver a un juez.

Desde la implementación del sistema 100% digital a través de Munibot en abril de 2025, el proceso se agilizó para aquellas infracciones que no requieren la intervención presencial de un juez. Sólo este año, 2.057 vehículos que fueron remitidos al corralón pudieron ser retirados mediante gestión digital.

En contrapartida, el 28,1% de los casos (802 vehículos) debieron ser derivados a un Juez de Faltas, ya sea por la naturaleza de la infracción o por el ejercicio del derecho de defensa del ciudadano, indicaron desde el municipio.

Causas más comunes de remisión al corralón municipal

En cuanto a las causas de remisión, el 90,2% de los vehículos enviados al corralón correspondieron a otras faltas como problemas de estacionamiento, documentación, chapa patente o abandono en la vía pública (2.578 casos). En tanto, 270 remisiones fueron por alcoholemia positiva (9,4%) y 11 por narcolemia (0,4%).

Además, durante enero el Municipio realizó 18.000 controles vehiculares en distintos puntos de la ciudad. De ese total, 7.100 fueron test de alcoholemia y el porcentaje de resultados positivos fue inferior al 4%.

>> Leer más: Autonomía inmediata: piden subastar o reutilizar autos del corralón municipal

Dentro de los casos de alcoholemia, 53 conductores registraron más de 1 gramo de alcohol en sangre y, como sanción accesoria, fueron obligados a participar de un taller compuesto por dos módulos: uno de reanimación cardiopulmonar (RCP) y otro de concientización sobre los impactos de conducir bajo efectos del alcohol.

Cómo hacer el trámite digital para sacar un vehículo del corralón

Para iniciar el trámite para el retiro de un vehículo del corralón, se debe comenzar una conversación con el Munibot a través de este número de WhatsApp.

Tras ello, se debe seleccionar la opción 3 ("Multas y liberación de vehículos), y tras la contestación del Munibot, ingresar a la opción 2 ("Iniciar liberación de vehículo"). En los pasos siguientes, se deberá elegir si el vehículo remitido fue un auto o una moto y datos personales como número de patente, de cuil, y fotos tanto del DNI como de la póliza de seguro.

“La digitalización del trámite permite que el vecino pueda resolver la situación de su vehículo de manera rápida y transparente, sin traslados innecesarios y con trazabilidad completa del proceso”, explicó la subsecretaria de Legal y Técnica del municipio, Juliana Conti.

Noticias relacionadas
El obrero fue rescatado por los Bomberos Zapadores y personal del Sies

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado al Heca

Próximo a zarpar. El Barco Ciudad de Rosario será llevado a un astillero para su restauración integral. Ahora, gran parte de su mobiliario será donado a una escuela en la isla, la comisaría y otras instituciones.

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

Las máquinas ya trabajan en la reparación total de la arteria de zona sur. 

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero

miercoles algo nublado con descenso de la temperatura

Miércoles algo nublado con descenso de la temperatura

Ver comentarios

Las más leídas

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: Me quedaría incómodo

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: "Me quedaría incómodo"

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Lo último

Alimentos saludables: qué dice la etiqueta y qué oculta el envase

Alimentos "saludables": qué dice la etiqueta y qué oculta el envase

Llegan a Rosario las estaciones médicas para consultas por videollamada en espacios públicos

Llegan a Rosario las estaciones médicas para consultas por videollamada en espacios públicos

Kudelka ya firmó con Newells y hoy estará en el Coloso: el paso a paso hasta el clásico del domingo

Kudelka ya firmó con Newell's y hoy estará en el Coloso: el paso a paso hasta el clásico del domingo

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Tiene serias heridas y los médicos no descartan un largo tratamiento por delante. Hay otras dos personas internadas en el Heca, una de ellas menor de edad

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas
Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado al Heca
La Ciudad

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado al Heca

La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse
La Ciudad

La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse

Pullaro lanzó la muestra Agroactiva: La única salida es con el campo y la industria
POLÍTICA

Pullaro lanzó la muestra Agroactiva: "La única salida es con el campo y la industria"

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad
Policiales

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad

Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»
Ovación

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: Me quedaría incómodo

Belloso habló sobre la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: "Me quedaría incómodo"

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

Ovación
El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1
Ovación

El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1

El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1

El rotundo cambio que propuso Flavio Briatore para las carreras de la Fórmula 1

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos «basta»"

Policiales
Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad
Policiales

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

La Ciudad
La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse
La Ciudad

La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Corralón digitalizado: el 70% de los casos de vehículos remitidos se resolvieron por celular

Corralón digitalizado: el 70% de los casos de vehículos remitidos se resolvieron por celular

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado al Heca

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado al Heca

Bernardi: La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newells deben estar unidos

Por Lucas Vitantonio
Ovacion

Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

Proponen un protocolo de tolerancia cero para terminar con las picadas
La Ciudad

Proponen un protocolo de "tolerancia cero" para terminar con las picadas

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez
Policiales

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud
Política

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera
POLICIALES

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos
Política

Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución
POLICIALES

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil
Información General

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil

Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel
Información General

Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia
Información General

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial
El Mundo

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre
Policiales

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja
Economía

El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes de Santa Fe con tasas subsidiadas
Economía

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes de Santa Fe con tasas subsidiadas

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario
LA CIUDAD

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe
Economía

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe

Nicolás Mattioli, condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, no irá preso
La Región

Nicolás Mattioli, condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, no irá preso

Vuelta a clases: la feria que invita a comprar local en el inicio escolar
La Ciudad

Vuelta a clases: la feria que invita a comprar local en el inicio escolar