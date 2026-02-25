La Capital | Zoom | Gran Hermano

De Arequito a Gran Hermano: quién es Yanina Zilli, la vedette santafesina que ingresó a la casa

Fue una de las vedettes más recordadas de los años 90 y brilló en el teatro de revistas junto a los grandes capocómicos

25 de febrero 2026
Yanina Zilli forma parte del reality show Gran Hermano: Generación Dorada

Yanina Zilli forma parte del reality show "Gran Hermano: Generación Dorada"

Este martes se terminó de completar la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" con el ingreso de los últimos diez participantes anunciados. De esta manera, quedó conformado el grupo que competirá en el encierro, en una edición que mezcla influencers, famosos, deportistas y figuras mediáticas. Entre todos ellos se destaca una santafesina oriunda de Arequito que fue una de las vedettes más importantes y famosas de los años 90.

Se trata de Yanina Zilli, la vedette y actriz que brilló en el teatro de revistas durante los años 90. Trabajó junto a reconocidos capocómicos como Emilio Disi y Miguel del Sel, y supo convertirse en una figura habitual de las portadas y escenarios de la época. Durante aquellos años también fue vinculada sentimentalmente con figuras internacionales como Luis Miguel y el astro del fútbol Diego Maradona.

Con el paso del tiempo se alejó de los medios y bajó el perfil, pero ahora vuelve a la pantalla chica como una de las apuestas de la nueva edición de Gran Hermano.

Yanina Zilli en Gran Hermano

“Mi nombre es Yanina Zilli. Nací en Arequito, viví en Rosario, Mar del Plata, Buenos Aires y Miami. Desde chiquita quería ser famosa y actriz”, dijo en su video de presentación. La santafesina recordó sus años en el teatro de revistas: “Fueron años de éxitos con vedettes y comedias, trabajar con los capocómicos más importantes de Argentina”.

Con esa carta de presentación, Zilli ingresó al estudio de Gran Hermano: Generación Dorada con lo que el conductor Santiago del Moro definió como “pisada escénica”.

Quién es Yanina Zilli

Yanina Zilli nació en Arequito pero su vida estuvo marcada por el movimiento. Estudió en un colegio de Casilda y, ya en la adolescencia, se mudó a Rosario para cursar las carreras de Derecho y Educación Física. Sin embargo, por su vocación artística decidió instalarse en Buenos Aires para perseguir su sueño de ser actriz.

Sus primeros trabajos fueron junto al humorista Mario Sapag y en teatro con Hugo Sofovich, participando en la obra "Más pinas que las gallutas". Su primer gran salto televisivo llegó en Telefe cuando integró el elenco de "Brigada Cola", la comedia protagonizada por Guillermo Francella, Gino Renni y Mónica Guido. También formó parte de la telecomedia "Los Benvenutto" y, en 1998, integró el exitoso ciclo humorístico "Rompeportones".

image

A los 36 años fue madre por primera vez, con el nacimiento de Ornella, y, con ello, decidió alejarse de los medios. Más tarde nació su segundo hijo, Santino. En esos años su vida se repartió entre Mar del Plata y Miami, lejos del mundo del espectáculo.

En el plano sentimental, Zilli fue vinculada con figuras a lo largo de su carrera. Se la relacionó con Maradona y también se habló de un romance intenso y breve con Luis Miguel. Además, mantuvo relaciones con Ricardo Bochini y el exfutbolista Martín Palermo.

