La Capital | Ovación | Bernardi

Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

Bernardi manifestó que está preparando al equipo de Newell's para jugar el miércoles ante Estudiantes y el domingo con Central. Habló contra la autodestrucción

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

24 de febrero 2026 · 14:57hs
Lucas Bernardi confía en poder revertir los malos resultados en Newells.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Lucas Bernardi confía en poder revertir los malos resultados en Newell's.

Lucas Bernardi se presentó él mismo en la conferencia de prensa este mediodía de martes en el Centro Jorge Griffa de Bella Vista como nuevo entrenador de Newell's, hasta que la comisión directiva designe al DT definitivo, tras el alejamiento de Favio Orsi y Sergio Gómez.

De buen semblante, optimista y con energía, así estuvo el actual técnico de la reserva leprosa y capitán del equipo campeón en 2013 con el Tata Martino.

"Esta es una semana hermosa y con un partido en el medio (el miércoles con Estudiantes en el Coloso) y el partido de domingo (el clásico ante Central, también en el Parque), que es el que todos quieren jugar. Tenemos muchas cosas en juego y confío en que la gente nos va a apoyar porque es lo que hay que hacer, no hay otra cosa. En los momentos de debilidad hay que estar unidos. En los momentos de fortaleza nos abrazamos entre todos y en los momentos de debilidad nos tenemos que seguir abrazando entre todos, nos guste o no nos guste, tengamos ventaja política o no. Es momento de abrazarnos, estar unidos y dar todo dentro de la cancha", sentenció Bernardi.

"Ahora mi sensación no es un déjà vu, no es la misma situación del año pasado. Sí, es un momento delicado, difícil y de resultados, porque en el fútbol mandan los resultados. Estoy acá hasta que haya un entrenador, hasta el día que tenga que estar, hasta mañana, el lunes o el día que tenga que estar. Es una responsabilidad hacia el club de estar disponible para todo lo que viene", aclaró Lucas.

Lucas2
El DT de Newell's que dirigirá ante Estudiantes y Central.

El DT de Newell's que dirigirá ante Estudiantes y Central.

"Es una semana apasionante"

"No evalué quedarme en el cargo. Fui claro y, si escuchan otra cosa, será de parte mía, saldrá de mi boca. Lo hablé el domingo con Roberto Sensini, es que estoy a disposición hasta el día que sea y después vuelo al mismo lugar que estaba, por lo menos hasta que yo diga lo contrario y lo escucharán de mí", indicó.

Mientras que enfatizó que "estoy a disposición del club, trabajando a gusto, sabemos que es una semana muy apasionante, una semana de esas que te hacen vivir y estamos a disposición".

"Esto es fútbol, es muy dinámico, lamentablemente los muchachos se tuvieron que ir (Orsi y Gómez), se fueron porque es parte del fútbol, es gente trabajadora y honesta y los resultados te llevan a otros espacios. Hay mucho a resolver, pero esto es fútbol. Hoy los tiempos son apretados, presionados y en el fútbol hay varios vaivenes, de altos y bajos. Últimamente tenemos muchos bajos y esperemos equilibrarlos. Necesitamos tranquilidad en el club desde hace un tiempo largo".

Leer más: En el operativo de seguridad para el clásico entre Newell's y Central habrá 570 policías

Un equipo que represente a Newell's

Bernardi manifestó que "vuelvo a lo que dije la otra vez, apoyarnos en buscar un equipo que nos represente. Que la gente se sienta cercana al equipo, a los futbolistas. Hay que mantener el arco en cero para tener confianza, solidez y construcción. Es por ahí. Necesitamos de los jugadores para que brinden su mejor versión y que el equipo muestre una versión cercana a lo que quiere la gente. Si ganamos, le daré un montón al equipo y, si perdemos, no le daré nada a los jugadores. Hay que tener solidez individual para que en situaciones adversas nos impongamos".

Sobre si preservará futbolistas para el clásico, respondió: "No sé qué es guardar jugadores y siempre vamos a poner lo mejor para cada partido, lo voy a intentar. Es una semana de las más lindas como institución y como hincha".

Leer más: El carácter de Lucas Bernardi, básico para fortalecer el ánimo de Newell's ante la adversidad

"Vamos a buscar victorias"

"Estamos siempre tratando de poner lo mejor. Todos los jugadores se tienen que brindar, tenemos que estar disponibles. Tenemos el primer partido que es el miércoles y después el clásico; y en los dos tenemos que salir a ganar. No cambia mucho. Hay que competir y la competencia no entiende de estados de ánimo. Hay que ver cuánto podemos demostrar que estamos vivos y que estamos sólidos. Queremos una victoria, la vamos a buscar y nos vamos a brindar por el escudo que tenemos", arengó.

Lucas3
Lucas prometió sacrificio y trabajo para el delicado momento de Newell's.

Lucas prometió sacrificio y trabajo para el delicado momento de Newell's.

Leer más: Newell's vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Bernardi: "Los hinchas apoyamos, no destruimos"

"Espero el mejor clima en la cancha, siempre espero eso. Lo que se genera atrás es la parte autodestructiva, lo que venimos sufriendo hace mucho tiempo. Los hinchas apoyamos, no destruimos. Espero una cancha incómoda, pero que nos va a apoyar. Estoy seguro", dijo.

"Nosotros somos un club de una manera y no tenemos que olvidarnos de la historia. Hay una semana hermosa que es la del clásico. El miércoles hay que demostrar que estamos vivos, con fuerza, vigentes y que vamos a lograr buenos resultados. Jugar no pasa por la edad, pasa por la capacidad. No diferencio entre chicos del club y experimentados. Aposté a chicos jóvenes antes para un momento complejo y lo hicieron bien. Los que entran a la cancha son jugadores profesionales y no tienen edad", remarcó.

"Yo no le presto atención a lo autodestructivo. Hay que imponerse y demostrar que no somos eso. Es parte del circo generar debilidades, pero si ganás siguen estando aunque no se muestran, claro que si perdés sí aparecen. Hay que ganar y nada más, como diría Carlos Bilardo. A la gente no le puedo pedir nada. Espero la cancha que yo imagino y no la cancha de lo externo", cerró Lucas.

Noticias relacionadas
Sonder terminó en el primer lugar de la Zona B. Fue una aplanadora que jugó 14 partidos y ganó 13.

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta conocen sus rivales de los cuartos de final en la Liga Nacional Masculina

Jorge Almirón sabe que su equipo viene de perder y pretende un Central que recupere esos puntos de visitante.

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

Franco Colapinto se prepara para otra temporada en la Fórmula 1

Dónde ver a Franco Colapinto: la Fórmula 1 confirmó un nuevo acuerdo de TV

gimnasia vs rosario central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo apertura

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Ver comentarios

Las más leídas

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico

La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico

Lo último

Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4%

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4%

El fuerte impacto de perder el olfato: alrededor de 2 millones de argentinos sufren de anosmia

El fuerte impacto de perder el olfato: alrededor de 2 millones de argentinos sufren de anosmia

Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Los titulares de taxis apuntaron contra la iniciativa de Federico Lifchitz que entró al Concejo y coincidieron en que "es un movimiento de prensa"
Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
Javkin reclamó la prohibición de los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin reclamó la prohibición de los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Piden perpetua para el acusado de matar a mazazos a tres jóvenes para quedarse con dinero
Policiales

Piden perpetua para el acusado de matar a mazazos a tres jóvenes para quedarse con dinero

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario
LA CIUDAD

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe: pérdida de empresas y empleos
Economía

Alertan sobre un proceso de desindustrialización en Santa Fe: pérdida de empresas y empleos

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución
POLICIALES

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico

La conductora de C5N Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Ovación
En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del torneo Apertura
OVACIÓN

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del torneo Apertura

En Newells lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del torneo Apertura

En Newell's lo dejaron libre y ahora es uno de los goleadores del torneo Apertura

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta conocen sus rivales de los cuartos de final en la Liga Nacional Masculina

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta conocen sus rivales de los cuartos de final en la Liga Nacional Masculina

Bernardi: La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newells deben estar unidos

Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

Policiales
Piden perpetua para el acusado de matar a mazazos a tres jóvenes para quedarse con dinero
Policiales

Piden perpetua para el acusado de matar a mazazos a tres jóvenes para quedarse con dinero

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Cayó el Turu Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre

Cayó el "Turu" Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

La Ciudad
Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

Javkin reclamó la prohibición de los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta

Javkin reclamó la prohibición de los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Luz y Fuerza fue sede del acuerdo de cooperación tecnológica e industrial entre Italia y Argentina

Luz y Fuerza fue sede del acuerdo de cooperación tecnológica e industrial entre Italia y Argentina

Últimos días para acceder a descuentos en el impuesto inmobiliario y patente: cómo hacer el trámite

Últimos días para acceder a descuentos en el impuesto inmobiliario y patente: cómo hacer el trámite

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10% en el inicio de clases
LA CIUDAD

Las escuelas privadas de Rosario subirán las cuotas un 10% en el inicio de clases

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 
POLICIALES

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

Concejo: avanza la ampliación del programa que transforma basurales en plazas

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Concejo: avanza la ampliación del programa que transforma basurales en plazas

San Lorenzo: los 120 trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran
La Región

San Lorenzo: los 120 trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo
La Ciudad

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

Gerontología: La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse

Por Gabriela Camiscia
Salud

Gerontología: "La jubilación no es un final, es un proceso continuo que debe planificarse"

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y bajas chances de precipitaciones

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino
Ovación

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD
Motores

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Crecen los casos de miopía en niños: Es una pandemia, advierten especialistas
Salud

Crecen los casos de miopía en niños: "Es una pandemia", advierten especialistas

Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo
Economía

Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer
Policiales

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

Por Rodolfo Parody
Ovación

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

Por Guillermo Ferretti
Ovación

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas
La Ciudad

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Deuda: el gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar vencimientos
Economía

Deuda: el gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar vencimientos

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas
Policiales

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas

Los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista
OVACION

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista