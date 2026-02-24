Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

Bernardi manifestó que está preparando al equipo de Newell's para jugar el miércoles ante Estudiantes y el domingo con Central. Habló contra la autodestrucción

Lucas Bernardi se presentó él mismo en la conferencia de prensa este mediodía de martes en el Centro Jorge Griffa de Bella Vista como nuevo entrenador de Newell's , hasta que la comisión directiva designe al DT definitivo, tras el alejamiento de Favio Orsi y Sergio Gómez.

De buen semblante, optimista y con energía, así estuvo el actual técnico de la reserva leprosa y capitán del equipo campeón en 2013 con el Tata Martino.

"Esta es una semana hermosa y con un partido en el medio (el miércoles con Estudiantes en el Coloso) y el partido de domingo (el clásico ante Central, también en el Parque), que es el que todos quieren jugar. Tenemos muchas cosas en juego y confío en que la gente nos va a apoyar porque es lo que hay que hacer, no hay otra cosa. En los momentos de debilidad hay que estar unidos. En los momentos de fortaleza nos abrazamos entre todos y en los momentos de debilidad nos tenemos que seguir abrazando entre todos, nos guste o no nos guste, tengamos ventaja política o no. Es momento de abrazarnos, estar unidos y dar todo dentro de la cancha", sentenció Bernardi.

"Ahora mi sensación no es un déjà vu, no es la misma situación del año pasado. Sí, es un momento delicado, difícil y de resultados, porque en el fútbol mandan los resultados. Estoy acá hasta que haya un entrenador, hasta el día que tenga que estar, hasta mañana, el lunes o el día que tenga que estar. Es una responsabilidad hacia el club de estar disponible para todo lo que viene", aclaró Lucas.

Lucas2 El DT de Newell's que dirigirá ante Estudiantes y Central. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

"Es una semana apasionante"

"No evalué quedarme en el cargo. Fui claro y, si escuchan otra cosa, será de parte mía, saldrá de mi boca. Lo hablé el domingo con Roberto Sensini, es que estoy a disposición hasta el día que sea y después vuelo al mismo lugar que estaba, por lo menos hasta que yo diga lo contrario y lo escucharán de mí", indicó.

Mientras que enfatizó que "estoy a disposición del club, trabajando a gusto, sabemos que es una semana muy apasionante, una semana de esas que te hacen vivir y estamos a disposición".

"Esto es fútbol, es muy dinámico, lamentablemente los muchachos se tuvieron que ir (Orsi y Gómez), se fueron porque es parte del fútbol, es gente trabajadora y honesta y los resultados te llevan a otros espacios. Hay mucho a resolver, pero esto es fútbol. Hoy los tiempos son apretados, presionados y en el fútbol hay varios vaivenes, de altos y bajos. Últimamente tenemos muchos bajos y esperemos equilibrarlos. Necesitamos tranquilidad en el club desde hace un tiempo largo".

Un equipo que represente a Newell's

Bernardi manifestó que "vuelvo a lo que dije la otra vez, apoyarnos en buscar un equipo que nos represente. Que la gente se sienta cercana al equipo, a los futbolistas. Hay que mantener el arco en cero para tener confianza, solidez y construcción. Es por ahí. Necesitamos de los jugadores para que brinden su mejor versión y que el equipo muestre una versión cercana a lo que quiere la gente. Si ganamos, le daré un montón al equipo y, si perdemos, no le daré nada a los jugadores. Hay que tener solidez individual para que en situaciones adversas nos impongamos".

Sobre si preservará futbolistas para el clásico, respondió: "No sé qué es guardar jugadores y siempre vamos a poner lo mejor para cada partido, lo voy a intentar. Es una semana de las más lindas como institución y como hincha".

"Vamos a buscar victorias"

"Estamos siempre tratando de poner lo mejor. Todos los jugadores se tienen que brindar, tenemos que estar disponibles. Tenemos el primer partido que es el miércoles y después el clásico; y en los dos tenemos que salir a ganar. No cambia mucho. Hay que competir y la competencia no entiende de estados de ánimo. Hay que ver cuánto podemos demostrar que estamos vivos y que estamos sólidos. Queremos una victoria, la vamos a buscar y nos vamos a brindar por el escudo que tenemos", arengó.

Lucas3 Lucas prometió sacrificio y trabajo para el delicado momento de Newell's. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Bernardi: "Los hinchas apoyamos, no destruimos"

"Espero el mejor clima en la cancha, siempre espero eso. Lo que se genera atrás es la parte autodestructiva, lo que venimos sufriendo hace mucho tiempo. Los hinchas apoyamos, no destruimos. Espero una cancha incómoda, pero que nos va a apoyar. Estoy seguro", dijo.

"Nosotros somos un club de una manera y no tenemos que olvidarnos de la historia. Hay una semana hermosa que es la del clásico. El miércoles hay que demostrar que estamos vivos, con fuerza, vigentes y que vamos a lograr buenos resultados. Jugar no pasa por la edad, pasa por la capacidad. No diferencio entre chicos del club y experimentados. Aposté a chicos jóvenes antes para un momento complejo y lo hicieron bien. Los que entran a la cancha son jugadores profesionales y no tienen edad", remarcó.

"Yo no le presto atención a lo autodestructivo. Hay que imponerse y demostrar que no somos eso. Es parte del circo generar debilidades, pero si ganás siguen estando aunque no se muestran, claro que si perdés sí aparecen. Hay que ganar y nada más, como diría Carlos Bilardo. A la gente no le puedo pedir nada. Espero la cancha que yo imagino y no la cancha de lo externo", cerró Lucas.