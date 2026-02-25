La Capital | Fórmula 1

Se confirmó la separación de un piloto de la Fórmula 1 en la previa del Gran Premio de Australia

Eliska Bábícková anunció el fin de su relación con Kimi Antonelli y compartió los motivos. Se suma a la reciente ruptura de Lando Norris y Magui Corceiro

25 de febrero 2026 · 14:31hs
Kimi Antonelli se separó de Eliska Bábícková

La influencer y expiloto de karting checa Eliska Bábícková confirmó su separación del piloto italiano Andrea Kimi Antonelli, una de las jóvenes promesas de Mercedes, a pocos días del comienzo de la nueva temporada de Fórmula 1.

El anuncio llegó en medio de rumores sobre la vida personal del corredor, quien se prepara para disputar el Gran Premio de Australia, primera fecha del calendario.

Bábícková informó que tomó la decisión de poner fin a la relación. "Sí, rompimos. Fui yo quien terminó la relación porque sentí que ya no coincidíamos en nuestras vidas personales ni en lo que queríamos para el futuro", expresó en un mensaje dirigido a sus seguidores.

La joven de 22 años explicó que durante febrero ambos intentaron recomponer el vínculo, pero finalmente concluyeron que sus valores y expectativas no coincidían: "Es muy reciente. Durante todo febrero intentamos aclarar algunas cosas, pero simplemente no estábamos seguros de hacia dónde iba la relación".

Ante las especulaciones que circularon en redes sociales, Bábícková descartó cualquier tipo de escándalo. "No hubo otros hombres ni otras mujeres involucradas. No hubo engaños. Es totalmente erróneo asumir eso", afirmó.

>> Leer más: Alpine respondió en Baréin, pero Flavio Briatore criticó los cambios de la Fórmula 1

También cuestionó las versiones que surgieron en los últimos días. "Vi muchas narrativas falsas y noticias que no están bien. Quiero dejar las cosas claras", sostuvo, y adelantó que no brindará más declaraciones sobre el tema.

Antonelli, por su parte, no realizó comentarios públicos sobre la ruptura.

Dónde ver la Fórmula 1

En el plano comercial, la Fórmula 1 renovó su acuerdo con ESPN para la transmisión en vivo de todas las carreras, sprints y sesiones oficiales hasta el final de la temporada 2028.

Los fanáticos de 18 países de Latinoamérica, con excepción de México y Brasil, y el Caribe podrán seguir toda la actividad a través de la señal deportiva, incluyendo entrenamientos, clasificaciones, F1 Sprint, Grandes Premios y análisis especializados.

El paquete de transmisión también incluye las categorías soporte como Fórmula 2, Fórmula 3, F1 Academy y la Porsche Super Cup.

Flavio Briatore, asesor de Alpine, lanzó duras críticas a la nueva generación de autos de la F1.

Alpine respondió en Baréin, pero Flavio Briatore criticó los cambios de la Fórmula 1

El Alpine que condujeron Franco Colapinto y Pierre Gasly en Baréin y que dejó una sólida impresión.

Por qué Alpine y Franco Colapinto pueden ilusionarse con un buen 2026 tras los ensayos de Baréin

Franco Colapinto continúa su primera pretemporada en la Fórmula 1.

Colapinto tuvo otra sólida jornada en Baréin y cerrará su pretemporada este jueves

Franco Colapinto fue seguido por las cámaras de Netflix en su regreso a la Fórmula 1.

La nueva estrella de Netflix: Colapinto será protagonista en "Drive to Survive"

