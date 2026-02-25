La Capital | Política | comercio

El presidente de la Cámara de Comercio defendió el plan del gobierno: "Es el precio que hay que pagar"

Mario Grinman respaldó el rumbo económico tras reunirse con Manuel Adorni en Casa Rosada y admitió que algunos sectores pueden quedar en el camino

25 de febrero 2026 · 14:29hs
Mario Grinman

Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, respaldó la política económica de Javier Milei y reconoció el impacto que el ajuste generará en distintos sectores. "Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal", afirmó tras reunirse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada.

Las declaraciones se produjeron luego de un encuentro del denominado G6, que agrupa a las principales entidades empresarias, con el funcionario nacional, en la antesala de una votación clave en el Senado, donde el oficialismo busca avanzar con la reforma laboral.

Grinman admitió que la economía atraviesa un momento complejo, aunque destacó señales positivas. "No se atraviesa un momento fácil. Hay señales interesantes de crecimiento, pero también hay cuestiones duras para los distintos sectores. Entendemos que este es el camino y estamos dispuestos a apoyarlo para salir adelante", sostuvo.

En diálogo con Radio Mitre, el dirigente empresario agregó: "Los precios están estables y es cierto, el consumo ha mermado, pero por las expectativas, de a poquito, sabemos que esto va a funcionar".

>> Leer más: Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos después del discurso en el Congreso

El titular de la CAC planteó que la transformación estructural requiere tiempo. "Destruir se destruye muy rápido y construir se da en mucho tiempo. Argentina se está construyendo y todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, aun cuando no la estemos pasando bien", afirmó.

Grinman reconoció el costo social del proceso de ajuste. "Somos conscientes de que algunos vamos a quedar en el camino, pero si ese es el precio que hay que pagar para que nuestros hijos y nietos tengan un país que progrese, vale la pena", expresó.

En relación con el cierre de empresas durante los más de dos años de gestión libertaria, señaló que "no existen cifras precisas" porque muchas firmas bajan sus persianas sin notificarlo formalmente. No obstante, indicó que en el comercio no observa una caída neta entre altas y bajas. "La industria y la construcción están más afectadas por la falta de obra pública", evaluó.

El consumo, tipo de cambio y el comercio

El encuentro entre el G6 y el jefe de Gabinete duró cerca de una hora y media. Participaron representantes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), además de la CAC.

Según Grinman, Adorni aseguró que el gobierno nacional no aplicará soluciones sectoriales aisladas. "Nos garantizó que el modelo no repetirá la lógica de parches. Hay un problema en un sector, va y soluciona ese problema, y después esa solución genera un problema en otro sector y vuelve a atacar. Eso es imposible hacerlo. Hay que buscarle la vuelta para que la Argentina entre en una estructura de bonanza", explicó.

También se refirió a la discusión histórica sobre el tipo de cambio y las importaciones. "El sector exportador quiere un dólar alto y el importador uno más bajo. Argentina sigue entre los países más cerrados del mundo en términos arancelarios y lo importado representa apenas entre 2% y 3% del consumo", señaló.

En materia fiscal, advirtió que la presión tributaria continúa elevada. "Bajar impuestos no es fácil porque el gobierno tiene límites para reducir el gasto. El 80% del gasto público se destina a jubilaciones, seguridad, salud y educación. Hay que buscar crecimiento económico", concluyó.

Pullaro en la presentación de Agroactiva:  Es la muerta a cielo abierto más grande de América Latina

Santa Fe desconfía de la eficacia del nuevo esquema de concesiones de Nación

Santa Fe duda del nuevo esquema de rutas de Nación: qué pasará con las trazas de poco tránsito 

Milei reunirá a sus diputados y senadores después de la apertura de la Asamblea Legislativa.

Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos 

Siprus rechazó la propuesta paritaria y va al paro el próximo lunes

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud

Ver comentarios

