Netflix: cuándo se estrena la segunda parte de la temporada 4 de Bridgerton

La plataforma lanza los últimos cuatro episodios de la serie donde se definirá el desenlace del romance entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek

25 de febrero 2026 · 14:42hs
Crece la expectativa por el final de la cuarta temporada de Bridgerton

Netflix ya puso fecha para el estreno de la parte 2 de la temporada 4 de Bridgerton, una de las series más vistas en el arranque de este año. Los nuevos episodios estarán disponibles desde este jueves 26 de febrero. En Argentina, los capítulos se podrán ver desde las 5 de la mañana.

El tráiler oficial anticipó el desenlace del romance entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek, en medio de tensiones sociales inéditas dentro de la alta sociedad londinense.

La primera parte dejó a Benedict obsesionado con encontrar a su "Dama de Plata", sin saber que la mujer que rescató en el campo y la misteriosa figura del baile son la misma persona. La historia retoma el conflicto tras la polémica propuesta de Benedict para que Sophie se convierta en su amante.

La segunda mitad abordará las consecuencias sociales de ese planteo y la lucha interna de Sophie, quien busca independencia y desconfía de las promesas aristocráticas. Benedict, por su parte, deberá enfrentar la presión de la sociedad y de su propia familia.

El reparto de esta temporada incluye actores tales como Hugh Sachs (Brimsley), Katie Leung (Lady Araminta Gun), Isabella Wei (Posy Li), Michelle Mao (Rosamund Li) y Emma Naomi (Alice Mondrich).

Los últimos episodios de Bridgerton 4

La segunda parte completa la temporada con cuatro capítulos que se estrenan este jueves 26 de febrero:

  • Episodio 5: "Yes or No" (64 minutos de duración)

  • Episodio 6: "The Passing Winter" (67 minutos)

  • Episodio 7: "The Beyond" (67 minutos)

  • Episodio 8: "Dance in the Country" (68 minutos)

Tráiler oficial de la Parte 2 de Bridgerton 4

