Netflix: cuándo se estrena la segunda parte de la temporada 4 de Bridgerton

La plataforma lanza los últimos cuatro episodios de la serie donde se definirá el desenlace del romance entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek

Crece la expectativa por el final de la cuarta temporada de Bridgerton

Netflix ya puso fecha para el estreno de la parte 2 de la temporada 4 de Bridgerton, una de las series más vistas en el arranque de este año. Los nuevos episodios estarán disponibles desde este jueves 26 de febrero . En Argentina, los capítulos se podrán ver desde las 5 de la mañana.

El tráiler oficial anticipó el desenlace del romance entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek, en medio de tensiones sociales inéditas dentro de la alta sociedad londinense.

La primera parte dejó a Benedict obsesionado con encontrar a su "Dama de Plata", sin saber que la mujer que rescató en el campo y la misteriosa figura del baile son la misma persona. La historia retoma el conflicto tras la polémica propuesta de Benedict para que Sophie se convierta en su amante .

La segunda mitad abordará las consecuencias sociales de ese planteo y la lucha interna de Sophie, quien busca independencia y desconfía de las promesas aristocráticas. Benedict, por su parte, deberá enfrentar la presión de la sociedad y de su propia familia.

El reparto de esta temporada incluye actores tales como Hugh Sachs (Brimsley), Katie Leung (Lady Araminta Gun), Isabella Wei (Posy Li), Michelle Mao (Rosamund Li) y Emma Naomi (Alice Mondrich).

Los últimos episodios de Bridgerton 4

La segunda parte completa la temporada con cuatro capítulos que se estrenan este jueves 26 de febrero:

Episodio 5: "Yes or No" (64 minutos de duración)

Episodio 6: "The Passing Winter" (67 minutos)

Episodio 7: "The Beyond" (67 minutos)

Episodio 8: "Dance in the Country" (68 minutos)

Tráiler oficial de la Parte 2 de Bridgerton 4