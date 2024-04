Abel Pintos trae a Rosario sus "Amores y Rarezas"

Abel Pintos está cerca de cumplir treinta años con la música, que lo alojó desde que era un niño. Para celebrar ese camino recorrido, y poner en valor sus distintas facetas como artista, construyó “Amores y Rarezas”, un show que fue furor en los últimos meses (llenó dos veces el estadio de Vélez y once el Teatro Tronador de Mar del Plata), y que llegará a Rosario los días 3, 4 y 5 de mayo en Metropolitano.

“‘Amores y rarezas’” comenzó siendo en mi cabeza una gira por salas pequeñas, en formato acústico. Yo tenía pensada una cosa muy íntima. Esto de repasar canciones que se habían hecho muy populares en distintas épocas, pero que no correspondían a mi repertorio entonces nunca las había cantado. Eran más que nada colaboraciones que había hecho con artistas locales y de otros países, que habían sido muy exitosas a tal punto que mucha gente pensaba que esas canciones eran mías”, contó Abel en diálogo con La Capital.

De esta forma, Pintos no sólo busca destacar su potencia como intérprete, que le valió las primeras consagraciones de su carrera, sino también como colaborador junto a sus pares. Aquella idea de algo pequeño rápidamente cobró una dimensión mayor y terminó estrenando el espectáculo ante dos estadios de Vélez, colmados por 70000 personas.

La temporada de verano, sin embargo, le permitió volver a esa cercanía inicialmente pretendida para “Amores y rarezas”. “Ya que el Teatro Tronador de Mar del Plata es nuestra casa, me di el gusto de hacer este formato en aquella idea más íntima. Funcionó muy bien”, explicó Pintos, sobre las once funciones que hizo en el emblemático espacio de la ciudad costera, la cual le entregó el premio Estrella de Mar de Oro por la notable temporada que hizo allí.

“Antes de que mi año de conciertos termine, que iba a ser para mayo más o menos para después dedicarme a otras cosas, quise salir a dos ciudades como en este caso son Rosario y Córdoba”, y sobre las visitas que lo traerán a la ciudad, antes del cierre de esta gira en el estadio de Atenas en Córdoba.

El mayor desafío de armar este nuevo espectáculo fue, según contó Pintos, poder brindarles canciones a un público que sabe no es homogéneo. A la mayoría de fanáticos que lo siguen férreamente a través de las décadas, se suman a los shows quienes responden a la popularidad del músico y a su posición de ubicuidad en la cultura argentina: su voz única e inconfundible aparece en las radios de éxito, en festivales de folklore (este verano pasó por la novena luna de Cosquín), en la televisión en horario central (como jurado en “Got Talent Argentina), y los himnos que suenan en las escuelas y hasta las canchas de fútbol (como resultado de la reciente grabación de ocho temas patrios en el disco “Alta en el cielo”).



“Los amores en verdad medio que se eligen solos. Es una cuestión casi vibracional de alguna manera. Subís a los conciertos y vas advirtiendo lo que para el público resultan ser los amores. Y también después están los amores propios. A mí me gusta el equilibrio entre lo que el público espera de mí y lo que yo necesito brindar y compartir en el escenario, que no siempre corresponde a lo que el público puede estar esperando. Ese equilibrio no es sencillo de lograr, pero la parte de los amores era la más fluida”, narró el artista, sobre la selección de clásicos que sonarán durante el show.

Elegir las rarezas fue una tarea más compleja pero también “intuitiva”. Para ejemplificar, contó lo ocurrido con el tema “Aquí”, que grabó en 2016 junto a la puertorriqueño-estadounidense Kany García, y que fue un éxito entre sus seguidores, pero no llegó al fenómeno de “Deseo de cosas imposibles” junto a La Oreja de Van Gogh, que “rebasó todos los públicos”.

La labor de atender todos los públicos que conviven en su público es algo que Pintos se toma con seriedad pero sobre todo con mucho cariño. “Hoy mis conciertos son especialmente multigeneracionales. Tengo tres hijos, y también los tienen los que eran niños cuando yo era niño también. De repente mi hija más grande tiene dieciséis, es una persona que elige ir a sus conciertos, y los hijos de quienes me siguen también, y algunos eligen ir a verme a mí porque los padres van”, contó Abel, en referencia a la familia que armó con Mora Calabrese, con quien se casó en 2022 y con quien espera un bebé.

“Hay mucha gente que cada tanto también se pregunta qué está pasando en el concierto de este muchacho que hace treinta años que hace conciertos. Es divertido. Me gusta mucho que pase eso también. Todos esos condimentos hacen que los conciertos sean de un ambiente muy relajado, no hay algo que nos distancie entre artista y publico, está todo muy conectado”, sumó el artista, caracterizando la diversidad de su público.

Abel Pintos y un disco patrio

A mitad de 2023, Pintos lanzó “Alta en el cielo”, que incluye grabaciones de ocho canciones patrias junto a la Orquesta Académica del Teatro Colón, y que le valió numerosas distinciones y reconocimientos populares. “Es un disco que traigo en mi cabeza desde que era muy niño y desde que no sabía si algún día lo iba a poder lograr. Desde chico me gustaron mucho las canciones patrias. Me gustan como canciones más allá del simbolismo patrio, que fui comprendiendo más a través de los años”, narró Abel.

El músico aclara que no se trata de “versiones”, sino que para su realización apelaron a partituras y arreglos originales, que en muchos casos implicó trabajo de investigacion con documentos de más de cien años. De esta forma, Pintos buscó generar grabaciones de buena calidad de canciones que en muchos casos, en las versiones disponibles, tenían el audio muy deteriorado. “A mí el audio de orquesta militar siempre me parecía muy agudo y que dificultaba después la escucha, por eso preferí inclinarme por un audio sinfónico que tiene una cobertura de frecuencias más amplia”, especificó Pintos sobre el proyecto.

Una vez publicado el disco, en el que trabajaron más de 400 personas, tuvo repercusiones imposibles de anticipar. Tanto la AFA como el Comité Olímpico Argentino se comunicaron con él para pedirles que su versión del Himno Nacional sea la oficial para todos los eventos de ambas entidades. “Lo más fuete que me pasa es ver en las redes sociales, que en actos en todo el país, en distintas fechas patrias, suena la versión en la que tuve el honor de cantar. Desde ya que no lo tomo como un proyecto personal en lo absoluto, para mí fue más un aporte al patrimonio cultural nacional, y una invitación a comprender estas canciones no como una pieza de museo sino como algo que nos pertenece y que podemos interpretar en el momento que querramos”, cerró el artista.

Música nueva en camino

Por otra parte, Pintos confirmó que está trabajando en el disco que será el sucesor de “El amor en mi vida”, de 2021, por el cual recibió el Premio Gardel a “Mejor álbum pop del año”.

“Lo que puedo contar es que estoy trabajando con un productor que se llama Mateo Rodó”, adelantó Abel, quien refirió que se acercó a Rodó después de ver su trabajo con el dúo argentino MYA. “Me senté con él y nos pusimos a buscar lo que va a ser mi próximo álbum. En realidad, es demasiado temprano para mí hablar de algo conceptual. Porque por un lado tengo una idea clara pero por otro lado es un disco que sí voy a trabajar más en singles hasta bastante entrado en el concepto”, anticipó el artista.

“Lo importante es que estoy yendo al estudio cuatro de cinco días de la semana cuando estoy en Buenos Aires, y eso es algo que hace tiempo que no me pasaba. Estoy pasando muchas horas allí y estamos en el proceso de laboratorio y de búsqueda. Si Dios quiere, pronto va a salir el primer single que lo produjo otro amigo que se llama Nano Novello. Creo que dentro de este mes de abril vamos a editar el primer single de lo que va a ser un largo camino hasta que tengamos el concepto de disco de alguna forma”, prometió Abel.

Finalmente, habló de su lista siempre abierta de deseos de colaboración con otros artistas, de distintas generaciones y latitudes. “Me hace mucha ilusión poder cantar alguna vez con Marc Anthony porque es un artista que admiro mucho”, apuntó. A su vez, compartió que volver a escuchar “Mi tierra” de Gloria Stefan lo puso en sintonía con unas ganas inusitadas de cantar con ella algún día. “Cada vez que pienso en cantar con alguien también es algo medio vibracional, no tiene tanto que ver con el tamaño del artista, con el éxito o con el talento. Hay muchos artistas muy talentosos y muy exitosos con los que realmente no me nacen esas ganas. Cantaría seguramente, colaborar en la música es precioso. Pero el deseo, incluso la parte cholula del deseo, es más vibracional”, concluyó Pintos.