Corrientes y Pellegrini: la historia de la esquina maldita de Rosario

Eran horas del mediodía cuando los transeúntes que pasaban por la intersección de avenida Pellegrini con la ancha Corrientes notaron la presencia de un cuerpo sin vida en la ochava sudoeste, cubierto con un plástico blanco y custodiado por la policía . No faltaban las cintas perimetrales de peligro rojas y blancas con letras en negro que prohíben el paso. Según pudo saberse, se trató de una muerte por paro cardiorrespiratorio. Médicos del Sies intentaron reanimar ala víctima, pero no hubo caso.

Pero lo cierto es que, más allá del episodio de este domingo, después de tantos hechos esa esquina ya se ganó un lugar oscuro en el inconsciente colectivo . Tanto, que un comediante de stand up local la bautizó la esquina "Nazarena Vélez" , en alusión a la gran cantidad de tragedias que le sucedieron a la mediática. Asesinatos, tiroteos, choques de todo tipo, incendios, niños que casi caen al vacío y muertes se han producido en el lugar desde 2013 a la fecha.

Eran las 18.30 cuando dos hombres bien vestidos lo alcanzaron en la transitada esquina, a las puertas del banco Macro, y con un certero tiro ejecutado con una pistola calibre 9 milímetros y a corta distancia le perforaron la cabeza. Por el crimen hubo cuatro condenados.

9611247.jpg

Tiroteo

El 3 de abril del 2015 un policía de civil disparó tres veces dentro del local de McDonald's situado en esa esquina, hecho en el que no hubo que lamentar víctimas fatales pero que generó conmoción en toda la ciudad. Ese día, el policía Alejandro Vallejos desencadenó una infernal balacera tras discutir junto a un amigo con otras dos personas en el interior del inmueble y pelearse a las piñas en la calle. Luego del enfrentamiento, buscó su arma en el auto y volvió a disparar.

El hecho ocurrió durante la mañana, mientras el local se encontraba en plena actividad con gran afluencia de público. El incidente causó pánico entre clientes y empleados, muchos de los cuales se tiraron al piso y otros trataron de huir. Tres personas resultaron con heridas leves por esquirlas de los proyectiles. El agente del Comando Radioeléctrico de 36 años de edad fue condenado a cinco años de prisión por abuso de arma en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de guerra en calidad de autor.

04-04-apolicitirosjpg.jpg

No fue la única pelea famosa que se produjo dentro del McDonald's. En la madrugada del 16 de abril de 2023 se desató una batalla campal entre dos grupos de jóvenes. Hubo gritos, trompadas y sillazos. En las imágenes del video filmado por otros clientes, viralizados en redes sociales, se pudo ver que la pelea se había iniciado en otro lado, un bar o boliche, y siguió en la esquina de los arcos dorados, tradicional punto de encuentro de los pibes que vuelven de salir de fiesta.

Incrustado

El 16 de mayo de 2015, el conductor de un vehículo Renault Duster, Gonzalo Garay, de 70 años, se descompuso mientras cruzaba con luz verde la avenida y perdió el control del automóvil. Luego se subió a la vereda y se incrustó en el frente de la casa de comidas rápidas, quedando detenido en su interior y dejando como trágico saldo un muerto y varios heridos leves.

En su alocada carrera, el vehículo derribó el semáforo ubicado en el frente del local, y al ingresar atropelló a Héctor Salut, de 82 años, provocándole la muerte, además de heridas de distinta consideración a por lo menos cinco personas. La Justicia determinó que el conductor estaba desvanecido al momento del choque, y que luego se despertó y se bajó a ayudar a los heridos.

66841043.jpg

Choques

Corrientes y Pellegrini es una intersección en la que se registran muy seguido choques de todo tipo, con y sin víctimas fatales. De hecho, según el Sideat (Sistema Integrado de Denuncias de Accidentes de Tránsito) en mayo de 2015 fue la esquina con más accidentes de tránsito de la ciudad, contabilizando 7 en solo 30 días. El conteo no incluyó al siniestro con la Duster, puesto que solo toma los que no se cobran víctimas ni heridos.

A pocos metros de la esquina maldita, entre Corrientes y Paraguay, el 7 de mayo de ese año otro episodio derivó en tragedia cuando cuatro jóvenes de entre 18 y 23 años perdieron la vida al chocar el auto en el que viajaban contra la parte posterior de un camión de recolección de residuos. El choque fue a gran velocidad, sin intervención de otro coche, y todos los ocupantes del primer rodado fallecieron en el momento.

66795091.jpg

El 28 de febrero de 2020 una mujer resultó herida en otro violento choque. El impacto se produjo cuando la Volkswagen Suran en la que circulaba por calle Corrientes dobló por Pellegrini y en esa maniobra chocó contra otro auto que estaba estacionado en la avenida. El vehículo volcó y la conductora quedó atrapada, por lo que tuvo que ser rescatada por los bomberos. La mujer de 46 años sufrió fracturas producto del impacto.

Incendios

El 7 de febrero de 2016 el mismo McDonald's tuvo un principio de incendio que derivó en que se evacuaran a todos los clientes y empleados. Un desperfecto eléctrico se inició en la cocina y generó una importante cantidad de humo que se propagó por todo el local. No se registraron heridos.

El mediodía del 2 de febrero de 2017 apareció una columna de humo negro que salía desde los pisos superiores de una torre de departamentos de Corrientes 1716, a pocos metros al sur de la esquina con Pellegrini. El departamento 6 del piso 11 se prendió fuego provocando la rápida evacuación de todos los vecinos. Tres dotaciones de bomberos pudieron apagar las llamas. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas, pero el siniestro dejó cuantiosos daños materiales en el inmueble.

El 21 de julio de 2020 se produjo en un edificio de la esquina una situación de caos tras el incendio intencional de una caseta de gas, que habría sido ocasionado por un cuidacoches, según denunciaron vecinos del lugar. El sistema de semáforos quedó fuera de servicio por el corte de luz originado por el siniestro. El edificio fue evacuado y no hubo personas lastimadas.

a.jpg

Casi tragedias

No fue una tragedia, pero casi se consuma. El 22 de abril de 2017 hubo un hecho que podría haber terminado con una muerte, pero la suerte intervino a favor de la víctima. A metros del local de fast food, por Corrientes, un bloque de mampostería cayó desde un edificio y de milagro no impactó en la cabeza de un joven. "El trozo no cayó arriba de un chico que pasaba detrás nuestro de milagro", contó Emilse, una lectora de La Capital que fue testigo del incidente.

Algo similar sucedió el 5 de agosto de 2018 cuendo vecinos lograron rescatar a un nene de 8 años que quedó colgado en un balcón de un edificio ubicado en Pellegrini al 1300. Ante los gritos, un vecino del séptimo piso se estiró para sostenerle las piernas desde abajo, mientras desde arriba otro hombre lo sujetaba de las manos. Un tercer vecino que llegó saltando barandas desde un departamento del mismo piso fue el que pudo tomarlo desde la cintura y subirlo sano y salvo.

nino-balcon01jpg.jpg

El 29 de septiembre de 2023 se registró un caso muy parecido, en el mismo edificio y el mismo piso. Un niño de 11 años, que tendría autismo, rompió una malla de protección dispuesta sobre el perímetro del balcón y quedó atrapado entre la red y la estructura, a punto de caer. Dos repartidores que transitaban por la avenida a bordo de una camión observaron la situación y decidieron actuar. Tras romper la puerta de ingreso de un departamento del noveno piso, se ubicaron en el balcón superior. Uno de los hombres se puso cabeza abajo y estiró los brazos para lograr poner a salvo al pequeño con ayuda de su compañero.

Energías negativas, casualidades desafortunadas, lugares embrujados o malas decisiones urbanísticas hacen que la "esquina maldita" acumule al menos 11 años de hechos macabros. Los esotéricos creerán en explicaciones paranormales, los racionales se lo atribuirán a la mala suerte. Como siempre, se trata de creer o reventar.