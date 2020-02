Una mujer herida en un choque violento en Pellegrini y Corrientes

Una mujer de 46 años sufrió fracturas al chocar con su vehículo contra otro auto que estaba estacionado en avenida Pellegrini a la altura de Corrientes. El siniestro vial se produjo esta mañana y generó complicaciones en el tránsito.

El impacto se produjo cuando la Volkswagen Suran que circulaba por calle Corrientes dobló por Pellegrini y en esa maniobra chocó contra otro auto que estaba estacionado en la avenida.

El vehículo negro volcó y la conductora quedó atrapada en la cabina por lo que tuvo que ser rescatada por los Bomberos.

"Siento el impacto de atrás del auto de la señora que no pudo frenar, me choca en la punta del vehículo y eso hace que se vaya contra los autos estacionados y termine tumbando"; contó uno de los choferes que resultó afectado dijo para agregar que la conductora que resultó lesionada está "conmocionada" y se pregunta: "¿Qué me pasó?".