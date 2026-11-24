La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió cancelar el acto previsto para el 10 de diciembre en reconocimiento al exlíder guerrillero

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió cancelar la actividad prevista para el 10 de diciembre próximo en homenaje al exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Mario Santucho , luego de las controversias que generó la iniciativa dentro y fuera de la institución.

La decisión se tomó durante una reunión extraordinaria del Consejo Directivo de la facultad, que se realizó de modo virtual. Del encuentro participaron representantes de los claustros docentes, estudiantes y graduados.

El encuentro fue convocado especialmente ante la polémica que despertó la actividad. Si bien se votó la resolución que dejó sin efecto el reconocimiento, distintos medios porteños aseguraron que hubo cuestionamientos de algunos integrantes del consejo que, además de respaldar la propuesta original, aseguraron que se trató de una "operación mediática" contra la decana de Sociales, Ana Arias.

La propuesta había sido aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA el 27 de octubre pasado y formalizada mediante una resolución del 3 de noviembre. La iniciativa surgió del Colectivo Cultural Contramuro y fue impulsada junto con una cátedra de la carrera de Sociología.

El acto contemplaba la instalación de una escultura dedicada a Santucho y a la conducción histórica del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), organización que fundó en 1965 y de la que surgió el ERP, su brazo armado, en 1970.

La obra, donada por el colectivo cultural, iba a colocarse en el patio interno en la sede de Santiago del Estero 1029. La jornada incluía intervenciones políticas y culturales y estaba prevista para el 10 de diciembre, en coincidencia con el Día de los Derechos Humanos y el aniversario del retorno de la democracia en la Argentina.

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La convocatoria desató fuertes cuestionamientos dentro de la comunidad universitaria y de distintos sectores políticos. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, rechazó públicamente el reconocimiento y adelantó que impulsaría un pronunciamiento del Consejo Superior.

También se pronunció el gobierno nacional. Desde el Ministerio de Capital Humano solicitaron información a las autoridades universitarias y reclamaron que se tomaran medidas para impedir la realización del homenaje.

Quién fue Mario Santucho

Santucho fue uno de los principales referentes de la izquierda revolucionaria argentina y fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

En 1970 encabezó la creación del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización guerrillera que protagonizó acciones armadas, tanto bajo gobiernos de facto como constitucionales.

Fue asesinado el 19 de julio de 1976 durante un operativo del Ejército en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, en los primeros meses de la última dictadura militar.