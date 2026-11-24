El proyecto del diputado provincial Joaquín Blanco busca transformar la manera en que se planifica y coordina la movilidad a escala metropolitana

El diputado provincial Joaquín Blanco presentó un proyecto de ley para transformar la planificación y coordinación de la movilidad en Rosario y su área metropolitana, con el objetivo de mejorar los desplazamientos cotidianos de miles de personas que viven, trabajan, estudian o realizan distintas actividades en la ciudad y las localidades de la región.

El legislador propone crear una Autoridad de Movilidad Metropolitana de Rosario , un organismo que permita planificar, coordinar, administrar y controlar el sistema desde una perspectiva integral, articulando los distintos medios de transporte, servicios y jurisdicciones para avanzar hacia una movilidad más conectada y eficiente.

“Queremos que esta propuesta se traduzca en mejoras concretas para la gente: que una persona pueda llegar más rápido a su trabajo, que tenga mejores conexiones cuando necesita combinar colectivos, que pueda integrar distintos medios de transporte y que no pierda tiempo porque un servicio termina donde empieza otro. La movilidad de Rosario no se puede resolver mirando solamente los límites de la ciudad”, sostuvo Blanco.

La Autoridad permitirá avanzar en una planificación común, coordinar recorridos y servicios, integrar los distintos medios de transporte y desarrollar un plan metropolitano de movilidad que contemple las necesidades actuales y futuras de la región. El proyecto también contempla avanzar hacia una tarifa integrada , un sistema unificado de información en tiempo real y una mejor articulación entre colectivos, trenes, bicicletas y centros de transferencia. Asimismo, prevé desarrollar servicios de transporte a demanda para zonas de baja densidad, horarios nocturnos y días no hábiles, donde los recorridos tradicionales pueden resultar menos eficientes.

“No se trata solamente de organizar mejor el transporte, sino de que las personas puedan moverse mejor. Que Rosario esté mejor conectada con las localidades vecinas, pero también que los rosarinos puedan trasladarse dentro de su propia ciudad con más previsibilidad y menos dificultades. Necesitamos dejar de pensar en recorridos aislados y empezar a construir una verdadera red. Porque una mejor movilidad significa más tiempo para vivir, trabajar, estudiar y encontrarnos”, explicó Blanco.

“Tenemos que animarnos a cambiar la manera en que gestionamos la movilidad. En distintas partes del mundo existen modelos metropolitanos que permiten coordinar los servicios, administrar mejor los recursos y ofrecer respuestas más eficientes a los usuarios. Rosario también tiene que avanzar en ese camino. Esta iniciativa va en línea con la reforma constitucional que reconoce la importancia de las áreas metropolitanas. ahora tenemos que darle operatividad para que ese reconocimiento se traduzca en soluciones concretas para los ciudadanos”, afirmó el legislador socialista.

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Una realidad metropolitana que necesita una planificación integral

La necesidad de avanzar hacia una nueva forma de planificar la movilidad se explica, entre otras razones, por el crecimiento de los desplazamientos en la región y las dificultades de un sistema que todavía funciona de manera fragmentada.

Según las estimaciones incorporadas al proyecto, actualmente se realizan alrededor de 2,15 millones de viajes diarios en el área metropolitana, de los cuales entre 205.000 y 220.000 cruzan los límites de Rosario. La última Encuesta Origen-Destino metropolitana se realizó en 2008 y registraba entonces aproximadamente 1,85 millones de viajes diarios.

A esta realidad se suma un esquema de subsidios y aportes estatales que no responde a una planificación integral. Durante 2025, los recursos destinados a sostener el transporte público promediaron más de $84.500 millones anuales. De ese total, la Provincia aportó alrededor del 52% (casi $44.000 millones), la Municipalidad de Rosario el 30% (unos $25.000 millones) y el Estado nacional el 18% restante (aproximadamente $15.000 millones), principalmente a través de los beneficios de la tarjeta SUBE.

“Tenemos una enorme cantidad de personas que se trasladan entre distintas localidades, pero seguimos teniendo un sistema organizado a partir de jurisdicciones y decisiones que muchas veces no se conectan entre sí. Eso se traduce en problemas concretos para el usuario: más tiempo de viaje, dificultades para combinar servicios y menos previsibilidad. Necesitamos que la planificación de la movilidad empiece por las necesidades de las personas y no por las fronteras administrativas”, señaló Blanco.

El Área Metropolitana de Rosario está conformada por: Rosario, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo, Puerto San Martín, Timbúes, Ricardone Pueblo Andino, Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Pueblo Esther, General Lagos, Arroyo Seco, Fighiera, Pavón, Empalme Villa Constitución, Villa Constitución, Theobald, Funes, Roldan, Ibarlucea, Luis Palacios, Pérez, Zavalla, Soldini, Piñero, Álvarez, Acebal, Coronel Domínguez, Villa Amelia y Albarellos.

Coordinación, recursos y participación de los municipios

El proyecto establece que la Autoridad estará conducida por un Directorio integrado por representantes del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario y los municipios del área metropolitana que decidan incorporarse de manera voluntaria y mediante aprobación de cada Concejo Municipal.

En materia de financiamiento, se propone crear un Fondo Metropolitano de Movilidad, que permita reunir y administrar los recursos destinados al sistema bajo criterios claros, transparentes y previsibles. Además, se contempla la creación de una Cámara de Compensación, encargada de distribuir los ingresos entre los distintos servicios y jurisdicciones según parámetros objetivos, como los kilómetros recorridos, las prestaciones realizadas, las validaciones de pasajeros, los costos operativos y la calidad del servicio.

“Crear una autoridad también significa asumir que necesitamos reglas comunes para financiar el transporte. No alcanza con saber cuánto aporta cada nivel del Estado: tenemos que acordar cómo se distribuyen los recursos y qué servicio recibe la gente a cambio. Queremos pasar de respuestas fragmentadas a una planificación sostenida, con previsibilidad y compromisos compartidos”, concluyó Blanco.