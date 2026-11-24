La economía argentina entró en recesión técnica: sumó dos trimestres seguidos de caída El Indec difundió el estimador mensual de actividad, que indicó una caída de 1,2% interanual en septiembre y una suba de 1,1% mensual. La mejora en relación a agosto no alcanzó para evitar el período recesivo 24 de noviembre 2026 · 16:31hs

El desempeño del sector industrial es decisivo para la evolución de la actividad económica.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayo 1,2% interanual pero registró un incremento de 1,1% respecto del mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La recuperación en la medición mensual no alcanza para revertir las caídas anteriores, de modo que la economía no pudo evitar la segunda baja trimestral. Así, entró técnicamente en recesión.

Con relación a igual mes de 2025, cinco sectores de actividad que conforman el Emae registraron subas en septiembre. Se destacaron explotación de minas y canteras (11,1%) y electricidad, gas y agua (4%). Estas actividades, junto con construcción (3,5%), fueron a su vez las de mayor incidencia positiva. La suma de estos sectores aportó 0,6 puntos a la variación interanual del Emae.

Sectores en baja Por su parte, diez sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacaron pesca (-48,6%), intermediación financiera (-11,5% ) e Industria manufacturera (-1,8%). Estos tres sectores tuvieron las mayores incidencias negativas y le restaron 1,1 p.p. a la variación interanual del Emae.

En términos desestacionalizados el índice se incrementó 1,1% respecto del mes anterior, mientras que la estimación del componente tendencia-ciclo no registró variaciones en relación con el mes previo. La expansión acumulada del año se redujo al 1% interanual

El comportamiento de los próximos meses será clave para determinar si el repunte de septiembre representa el inicio de una recuperación sostenida o si las dificultades de la actividad económica continúan durante el último tramo de 2026.