San Lorenzo: detuvieron a dos menores con cocaína y un cuchillo Ocurrió durante la madrugada del domingo. Los sospechosos, de 14 y 17 años, circulaban en moto junto a un tercer joven mayor de edad. Los tres fueron detenidos tras una persecución policial 24 de noviembre 2026 · 17:13hs

La policía halló una moto con pedido de secuestro

Dos adolescentes de 14 y 17 años fueron detenidos este domingo a la madrugada con cuarenta envoltorios de cocaína y un cuchillo aparentemente para usar como defensa. El Grupo de Operaciones Territoriales (GOT), con base en San Lorenzo, realizaba tareas de patrullaje en Perú y Juanario Luna cuando observaron que tres jóvenes se desplazaban en dos motos, una con pedido de captura. Al darles la voz de alto intentaron huir pero finalmente fueron detenidos.

Según informaron fuentes policiales, en un patrullaje de rutina los policías observaron las maniobras de tres personas que iban sobre dos motos. Una moto era conducida por una sola persona y la otra llevaba dos ocupantes. Los efectivos advirtieron con claridad que el acompañante de este último rodado exhibía un cuchillo. Cuando intentaron identificarlos, los motociclistas aceleraron la marcha y se inició un seguimiento. La huida finalizó en la intersección de e Perú y Juanario Luna, donde los ocupantes derraparon e impactaron contra la calzada, que se encontraba mojada por una llovizna.

Pedido de secuestro Los efectivos consultaron a la Central 911 por la motocicleta Honda Wave de 110 cc. y se constató que tenía un pedido de secuestro activo. Además, lograron identificar a los jóvenes, ambos menores de edad, de 14 y 17 años, domiciliados en San Lorenzo.

Durante el procedimiento, se incautó un arma blanca entre las prendas de uno de ellos. Entre las ropas del otro se hallaron cuarenta envoltorios con la sustancia pulverulenta blanca, que presuntamente sería clorhidrato de cocaína y deberá ser sometida a las pericias correspondientes. Los jóvenes fueron aprehendidos por los delitos de encubrimiento, tenencia de arma blanca y presunta tenencia de estupefacientes, además de amenazas calificadas y resistencia a la autoridad. Quedaron a disposición de la Justicia de menores, que determinará su situación procesal.