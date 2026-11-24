El trámite apunta a unificar los rubros habilitados en sintonía con la nueva ley provincial para prevenir la comercialización de teléfonos robados

El secretario de Gobierno de Rosario Sebastián Chale confirmó este martes una serie de medidas para aplicar la nueva ley provincial contra la venta de celulares robados . Entre ellas se destaca una recategorización obligatoria de los negocios vinculados a la telefonía móvil .

El funcionario precisó que la modificación se desprende de un decreto municipal publicado el último viernes . Además, anticipó a través de LT8 que recurrirán al Concejo para reformar el Código de Convivencia en función de la primera modificación.

Según explicaron desde el Palacio de los Leones, los vendedores y reparadores no tendrán que ir a ninguna oficina para adecuarse a la normativa a nivel local. "Va a ser un trámite online" , remarcó Chale.

De acuerdo al decreto municipal 1.602/26 , Rosario unificará los rubros comerciales para cumplir con la ley provincial 14.495 . La categoría abarca la "comercialización, reparación, reacondicionamiento, acopio, permuta, consignación y venta", tanto para dispositivos nuevos como para aparatos usados y afines, así como partes y repuestos , "incluyendo las operaciones realizadas a través de plataformas digitales".

La adecuación no implica que hay que pedir una nueva habilitación. Tampoco se requieren inspecciones técnicas ni el pago de tasas y se mantendrá la vigencia de las autorizaciones para la actividad de cada negocio en los términos del trámite inicial.

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El municipio establecerá un plazo de 90 días para la recategorización de los locales de celulares. El período es el mismo que se fijó para anotarse en el Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines, una inscripción obligatoria con el fin de mantener la actividad.

Las autoridades locales aclararon expresamente que no se duplicarán los requisitos para conservar la habilitación de los negocios. Es decir, la documentación y los datos verificados por el gobierno de Santa Fe no serán chequeados nuevamente por el Poder Ejecutivo de la ciudad.

Aplicarán multas más severas a los comerciantes

Por otro lado, la Municipalidad le pedirá al Concejo que se modifique la ordenanza 10.267. Chale anticipó que habrá sanciones más severas e incluso se permitirá la clausura en caso de que los locales no estén inscriptos en el registro provincial.

El secretario de Gobierno quiere que el proyecto se apruebe sobre tablas en el Palacio Vasallo para reformar el Código de Convivencia cuanto antes. "Es una modificación necesaria para que la ley funcione correctamente", argumentó con respecto a la nueva normativa en contra de la comercialización de teléfonos robados.

Por otra parte, el proceso de adecuación de los negocios que ya tienen un permiso otorgado en Rosario se divide en tres pasos:

La recategorización bajo el nuevo rubro en el sistema informático, sin costo alguno

La vinculación de la constancia de inscripción en el registro provincial

La actualización del certificado de habilitación a los fines de su exhibición

De acuerdo al decreto publicado el último viernes, la Municipalidad no les otorgará permisos nuevos a los negocios que no estén inscriptos en el gobierno de Santa Fe. Tampoco se habilitarán renovaciones, transferencias, cambios o anexos de rubro sin acreditar el trámite definido dentro de la nueva ley.

¿Qué pasa si un celular tiene una denuncia de robo?

El Sistema Provincial de Intervención de los Mercados llícitos de Dispositivos Tecnológicos identifica a dos actores institucionales a cargo de intervenir si hay denuncias de robo, hurto o extravío vigentes sobre un celular. El hallazgo debe ser comunicado con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia y también ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Los organismos también serán notificados en caso de que las autoridades encuentro un dispositivo sin IMEI —el número de identificación internacional de los equipos móviles— o un identificador único equivalente. La misma medida es obligatoria en el caso de que los datos hayan sido bloqueados, alterados o eliminados.

Por otra parte, la ley provincial obliga a los usuarios a exhibir el registro único del teléfono móvil cuando lo requieran las autoridades. Sin embargo, esto no le permite a ningún policía u otro agente estatal que accedan a la información personal o el contenido de un celular durante el control.