La Provincia presentó ante el Senasa y la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación la plataforma “Santa Fe Produce Sustentable”.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, encabezó una mesa de trabajo en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires con autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca, para unificar criterios frente a la entrada en vigencia del Reglamento (UE) 2023/1115 de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación .

Allí, la Provincia presentó los alcances técnicos de “Santa Fe Produce Sustentable” (SFPS), la herramienta digital, pública y gratuita que permite a los productores agropecuarios acreditar de forma ágil la sustentabilidad de sus establecimientos, con resguardo de datos y sin sobrecostos. La iniciativa se inscribe en la política de desarrollo productivo sustentable que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro.

“Santa Fe Produce Sustentable es la única plataforma pública subnacional en Sudamérica que la Provincia viene desarrollando hace varios años y hoy la estamos fortaleciendo cada vez más. Estuvimos en Buenos Aires con Senasa y con el equipo técnico de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Nación. Acordamos tener una posición uniforme en la defensa ante la Comunidad Europea de estas barreras paraarancelarias con nuestras producciones", destacó Puccini.

Para el Gobierno Provincial, certificar el origen libre de deforestación no es un acuerdo comercial voluntario entre empresas, sino una imposición regulatoria extraterritorial que obliga a los importadores europeos y amenaza el ingreso de harina de soja, carne y economías regionales. Por eso, Santa Fe sostiene que la validación productiva es una responsabilidad indelegable del Estado.

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En ese sentido, Puccini agregó: “Un punto importante es aplicar el sistema de trazabilidad oficial de Senasa para lograr la interoperabilidad de las distintas plataformas, conservando la cadena de custodia del atributo y manteniendo siempre a resguardo la información de cada productor. Le contamos a Nación la construcción del dossier que vamos a elaborar entre lo público y lo privado, muy similar a lo que hicimos con el biodiésel, para poder presentárselo a la propia Unión Europea a través de Cancillería y también a las cámaras y a los importadores europeos, para que conozcan de primera mano las virtudes de esta plataforma”.

La referencia al biodiésel retoma la estrategia con la que Santa Fe lideró un frente público-privado cuando Europa intentó catalogar a la soja argentina como insumo de "alto riesgo ambiental" por cambio indirecto en el uso del suelo (ILUC). La Provincia logró revertir la medida con rigor técnico y datos oficiales.

Respaldo europeo y alcance federal

La plataforma SFPS nació en 2022 con el aval y el financiamiento de AL-Invest Verde, programa oficial de la Unión Europea, y es uno de los seis esquemas inscriptos en el Directorio Nacional de Esquemas de Verificación de la Sagyp. Hoy suma 500 establecimientos (550.867 hectáreas productivas) y respalda una ventaja estructural: el 99,6 % del territorio santafesino produce sin deforestación.

La herramienta cruza datos bajo estricta confidencialidad, amparada en la Ley Provincial Nº 14.256 de Gobernanza de Datos, con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Senasa, el Catastro y el Ministerio de Ambiente provinciales. También integra el Documento de Tránsito Electrónico (DTE) para agilizar la exportación sin ceder los datos de cada productor.

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En esa línea, Santa Fe impulsa una postura federal con la Región Centro y las provincias del Litoral, como Chaco y Corrientes, para unificar criterios como país.

“El mensaje de Santa Fe es muy claro: evitar perder mercados internacionales. Para eso hay que seguir por este camino, dialogando con los distintos actores de la cadena. Lo vamos a hacer también institucionalmente con el resto de las provincias, para encontrar puntos de acuerdo y criterios en común que permitan demostrar la sustentabilidad con la que se produce en cada distrito, y evitar distorsiones en los mercados”, concluyó Puccini.

Acompañaron al ministro el secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, Ignacio Mántaras; la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; y el director provincial de Ganadería, Facundo Méndez. Por la Nación participaron la presidenta del Senasa, María Beatriz Giraudo; el director nacional de Cooperación Internacional de la Sagyp, Santiago Bonifacio; y Mercedes Nimo, asesora de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios.