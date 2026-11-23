El tiempo en Rosario: martes nublado con una máxima que podría llegar a 30º Los próximos días habría un descenso en los registros pero el fin de semana habría picos de hasta 35º 23 de noviembre 2026 · 23:23hs

Leonardo Vincenti / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario algunas chances de chaparrones en la madrugada, desde la mañana cielo mayormente nublado y una temperatura máxima que en la tarde podría trepar hasta los 30º. Los próximos días habría un descenso en los registros pero el fin de semana habría picos de hasta 35º.

La madrugada del martes llega con vientos muy leves del sudoeste, una marca de 17º y hasta un 40 por ciento de probabilidades de chaparrones. A la mañana estaría mayormente nublado, con los termómetros marcando 22º y vientos entre suaves y moderados del sudoeste. En la tarde continuaría las nubes, con una máxima de 30º y vientos algo más intensos, y a la noche los registros bajarían a 21º.

Para el miércoles se anuncia cielo despejado con descenso de la temperatura: la máxima no sobrepasaría los 27º y la mínima rondaría los 15º.

El jueves estaría parcialmente nublado, nuevamente con 27º de máxima y 15º de mínima.

El viernes las marcas estarían entrre 30º y 18º, con cielo parcialmente nublado. Para el sábado se espera cielo algo nublado con la máxima trepando a 34º y la mínima en 20º. El domingo seguiría la temperatura en aumento, con registros entre 35º y 18º. El cielo estaría parcialmente nublado.