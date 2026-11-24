La empresa china es acusada de falsear los plazos de envío, el origen de su materia prima y la autenticidad de las reseñas de sus productos

El gigante de la moda rápida Shein deberá pagar 100 millones de dólares para resolver las acusaciones de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos, que lo acusó de engañar a los consumidores sobre los plazos de envío y las reseñas de sus productos.

FTC también alegó que la compañía hizo afirmaciones engañosas sobre el origen de parte del algodón utilizado en algunos de sus artículos. Por ejemplo, se determinó que algodón que Shein etiquetó como cultivado en Estados Unidos provenía de China, y que no se pudo determinar el origen del que usaba en algunos de sus productos.

La empresa, fundada en China en 2012, ahora tiene su sede en Singapur.

“Shein atrajo a los consumidores con promesas de ropa asequible, entrega rápida y el uso de proveedores que obtenían calificaciones superiores al promedio en estándares relacionados con el trabajo infantil y el trabajo forzado, entre otras afirmaciones”, señaló Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC, y añadió: "En realidad, la empresa engañó a millones de consumidores sobre sus productos, sus proveedores y la autenticidad de las reseñas de sus clientes”, además de complicar el acceso de sus compradores a servicios de atención al cliente.

La multa se utilizaría para compensar a los consumidores perjudicados por las acciones de la Shein.

FTC también indicó que Shein tendrá prohibido tergiversar los plazos de envío y entrega, eliminar las reseñas negativas de sus productos, negarse a brindar un servicio adecuado de atención al cliente y hacer afirmaciones engañosas sobre auditorías de proveedores y fabricantes o sobre el origen de los productos.

Un portavoz de Shein sostuvo que el acuerdo “no constituye una admisión de responsabilidad, y seguimos en desacuerdo con aspectos de la caracterización que hace la FTC de nuestro negocio y de nuestras prácticas de cumplimiento”.

Shein destacó que aceptó implementar medidas adicionales para reforzar sus prácticas hacia los consumidores y sus esfuerzos de cumplimiento como parte del acuerdo.

El atractivo de Shein para los clientes se ha basado en moda barata y ultrarrápida, entregada desde China a Occidente en pocos días.