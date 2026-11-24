El exgobernador planteó que el peronismo debe tener "una actitud madura" y dijo que los acuerdos deben estar antes que las candidaturas

El exgobernador Omar Perotti esquivó definiciones sobre 2027, aunque mostró voluntad de participar en las próximas elecciones.

Omar Perotti pidió al peronismo santafesino postergar la discusión sobre candidaturas para acordar una estrategia hacia 2027. “Si se ponen primero las candidaturas adelante, es difícil que haya acuerdo”, advirtió el exgobernador, que evitó definir si volverá a competir.

Durante la inauguración del edificio de la Escuela Echeverría, en Santa Fe capital, Perotti sostuvo este martes que el PJ debe tener “una actitud madura para ayudar a resolver los problemas de la gente .

Sobre su futuro, el actual diputado provincial respondió: “Me veo ayudando y colaborando para tener la mejor estrategia en un proyecto local que resguarde el trabajo y la producción, con proyección nacional y voluntad de cambiar el escenario nacional”.

Ante la repregunta sobre si eso suponía descartar una postulación, insistió en su disposición a colaborar y cuestionó que los nombres se antepongan a los acuerdos . Reconoció que hay reuniones, sin dar detalles.

En ese sentido, definió el estado de situación del peronismo santafesino como "quebrado nunca, revuelto siempre".

Cuando le preguntaron si debían evitarse las internas, prefirió destacar la inauguración y dejar la discusión política para otro momento.

Perotti y la herencia

Perotti defendió su gestión y discutió la herencia económica que recibió la administración actual. “Dejamos una provincia ordenada y con recursos en títulos”, afirmó.

Según sostuvo, más de la mitad de la obra pública ejecutada en 2024 se financió con el producido de la actualización de esos activos, recuperados por la deuda de la Nación.

Perotti aseguró que durante la transición el gobierno electo había pedido que no hubiera nuevas adjudicaciones ni comenzaran otras obras. Atribuyó a ese acuerdo la paralización de trabajos y afirmó que los recursos y los contratos permitieron luego su continuidad. Reivindicó, además, el ahorro durante la pandemia y la sequía para pagar salarios, cumplir paritarias y sostener obras.

Sobre la gestión actual, reconoció que hubo continuidad de proyectos, pero advirtió: “Lo más difícil viene de aquí en adelante porque no hay un contexto nacional que ayude”.

En ese marco, sostuvo que la provincia debería estar “más firme marcando diferencias en resguardo del empleo y el cierre de empresas”.

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También relativizó los resultados educativos reivindicados por el gobernador y citó un informe de la Fundación Libertad sobre repitencia. Además, reclamó al menos 15 años de continuidad en obras estratégicas, con “grandeza y visión para mantener políticas de Estado”.