Será a principios del año que viene, en un lote que también incluirá cuatro inmuebles ubicados en la ciudad, en Funes y en Alvear

Funcionarios provinciales tomaron posesión de un departamento que formará parte de una subasta a realizarse el próximo año.

El gobierno provincial ya planea la próxima subasta de bienes decomisados al delito . En la nueva edición, que en principio será en el primer semestre de 2027 , se rematarán inmuebles , distinto a lo que suelen ser los lotes de vehículos incautados al narcotráfico y a otras actividades ilícitas.

El grupo de propiedades que subastarán desde la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) consta, por el momento, de cuatro inmuebles en Rosario, Funes y Alvear, además de un edificio entero ubicado en el centro de la ciudad.

"Estamos acostumbrados a (decomisar) rodados, pero de a poco vamos incautando propiedades ", expresó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, en diálogo con LT8 .

La subasta de inmuebles está proyectada para que se realice entre marzo y mayo del año que viene , adelantó el funcionario.

El gobierno provincial tomó posesión hace pocos días de los inmuebles ubicados en Rosario (un departamento en Cerrito al 600 y una cochera sobre calle Maipú), además de los que se encuentran en Funes y Alvear. Todos están vinculados con una investigación por estafas en desarrollos inmobiliarios y lavado de activos.

Con este procedimiento, la Aprad suma 27 propiedades decomisadas desde finales de 2023. El plan del gobierno es subastar estos bienes para destinar lo recaudado a resarcir a las víctimas.

Un edificio entero

Figueroa Escauriza explicó que esas cuatro propiedades se suman a un bar, que surgen de estafas vinculadas a proyectos inmobiliarios que, en realidad, no existían: "Vendían desarrollos inmobiliarios que nunca se concretaban. La gente depositaba sus ahorros en esos proyectos y, con ese dinero, compraron cuatro propiedades y un bar".

Respecto del bar en cuestión, ubicado en Presidente Roca y Jujuy, el funcionario señaló que ya remataron el fondo de comercio y que el año que viene avanzarán con los otros cuatro inmuebles.

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En el marco de otra causa, también subastarán un edificio entero que cuenta con 27 departamentos y un local comercial, ubicado en Buenos Aires al 900.

"Tomamos posesión de los inmuebles, los vendemos y lo que recaudamos lo ponemos a disposición para resarcir a las víctimas que puedan demostrar que fueron perjudicadas", explicó.