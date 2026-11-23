El gobierno provincial ya planea la próxima subasta de bienes decomisados al delito. En la nueva edición, que en principio será en el primer semestre de 2027, se rematarán inmuebles, distinto a lo que suelen ser los lotes de vehículos incautados al narcotráfico y a otras actividades ilícitas.
El grupo de propiedades que subastarán desde la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) consta, por el momento, de cuatro inmuebles en Rosario, Funes y Alvear, además de un edificio entero ubicado en el centro de la ciudad.
"Estamos acostumbrados a (decomisar) rodados, pero de a poco vamos incautando propiedades", expresó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, en diálogo con LT8.
Nueva subasta
La subasta de inmuebles está proyectada para que se realice entre marzo y mayo del año que viene, adelantó el funcionario.
El gobierno provincial tomó posesión hace pocos días de los inmuebles ubicados en Rosario (un departamento en Cerrito al 600 y una cochera sobre calle Maipú), además de los que se encuentran en Funes y Alvear. Todos están vinculados con una investigación por estafas en desarrollos inmobiliarios y lavado de activos.
Con este procedimiento, la Aprad suma 27 propiedades decomisadas desde finales de 2023. El plan del gobierno es subastar estos bienes para destinar lo recaudado a resarcir a las víctimas.
Un edificio entero
Figueroa Escauriza explicó que esas cuatro propiedades se suman a un bar, que surgen de estafas vinculadas a proyectos inmobiliarios que, en realidad, no existían: "Vendían desarrollos inmobiliarios que nunca se concretaban. La gente depositaba sus ahorros en esos proyectos y, con ese dinero, compraron cuatro propiedades y un bar".
Respecto del bar en cuestión, ubicado en Presidente Roca y Jujuy, el funcionario señaló que ya remataron el fondo de comercio y que el año que viene avanzarán con los otros cuatro inmuebles.
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En el marco de otra causa, también subastarán un edificio entero que cuenta con 27 departamentos y un local comercial, ubicado en Buenos Aires al 900.
"Tomamos posesión de los inmuebles, los vendemos y lo que recaudamos lo ponemos a disposición para resarcir a las víctimas que puedan demostrar que fueron perjudicadas", explicó.