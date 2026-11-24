Los escritos de Jorge Bergoglio abarcan más de tres décadas y ofrecen una mirada íntima sobre sus luchas espirituales, dudas y autocríticas

El papa Francisco confesó que atravesó una crisis espiritual durante su pontificado

El papa Francisco aseguró en sus diarios personales que tuvo tres encuentros con el diablo , dos durante su etapa como arzobispo en Argentina y otro cuando ya conducía la Iglesia católica. Los relatos forman parte de "El diario privado del papa Francisco" , un libro que reúne reflexiones de Jorge Bergoglio entre 1992 y agosto de 2024 y que se publica este martes en cinco idiomas, con distribución en 94 países.

La obra ofrece una mirada íntima sobre las preocupaciones, los arrepentimientos y las crisis espirituales que atravesó el pontífice argentino . Además, reúne reflexiones sobre la fe, la culpa, la muerte, el paso del tiempo y el ejercicio del poder.

El material original estaba escrito en una vieja agenda de tapa negra. Incluye 86 páginas redactadas antes de su elección como papa, en 2013, y otras 55 posteriores . El volumen no reproduce la totalidad de los escritos.

El cardenal Víctor Manuel Fernández, quien dirigió el Dicasterio para la Doctrina de la Fe desde 2023 y mantuvo una relación cercana con Francisco, seleccionó fragmentos, los organizó por temas y agregó comentarios para contextualizar su contenido. Según explicó, buscó preservar la intimidad de terceras personas y ofrecer una mirada más personal sobre el pontífice.

Los encuentros del papa Francisco con el diablo

Una de las anotaciones más llamativas tiene fecha del 24 de enero de 2021. En ese registro, Francisco recordó tres episodios en los que aseguró haber visto físicamente al demonio. Dos habrían ocurrido durante su etapa en Buenos Aires y el tercero, en Roma, durante su papado.

Sobre el primer encuentro, que situó unos 15 años antes, escribió: "Lo vi desde la ventanilla del coche. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores".

El segundo episodio, según su relato, ocurrió en una capilla de las carmelitas. "Me miró con ojos llameantes", consignó el entonces pontífice, quien describió esa mirada como todavía más intensa que la anterior.

El tercer encuentro habría tenido lugar en Roma, después de su viaje a Chile. Francisco escribió que vio aquella presencia y escuchó una voz: "Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo". Según sus escritos, logró superar esas experiencias con la ayuda de Dios.

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La crisis espiritual que atravesó entre 2021 y 2022

El diario también revela que Francisco atravesó una profunda crisis espiritual entre 2021 y 2022. El propio pontífice relacionó ese período con las presiones de su cargo, los conflictos internos de la Iglesia y las decisiones que debía tomar al frente del Vaticano.

En una anotación de diciembre de 2022, describió las dificultades que enfrentaba: "Todo se mezclaba con problemas de gobernanza, presión en cuanto a las decisiones que había que tomar, sequedad y desolación".

El papa identificó esa etapa como una tentación vinculada con el poder y la autosuficiencia. "Esta sensación de autosuficiencia y de ‘yo puedo resolver todo’ me llevó a las puertas del infierno", escribió.

Fernández explicó que Bergoglio buscó enfrentar esa tendencia a través de la humildad y del reconocimiento de sus propios límites. También señaló que el pontífice procuró no utilizar su autoridad para manipular a otras personas ni apartar a los colaboradores que cuestionaban sus decisiones.

Los escritos también recuperan uno de los episodios más controvertidos del pontificado de Francisco: su visita a Chile en 2018 y su postura inicial frente a las denuncias de abuso sexual y encubrimiento contra un obispo del país.

Tiempo después, el papa pidió disculpas y convocó a los obispos chilenos al Vaticano, donde todos presentaron su renuncia.

En una anotación de 2021, Bergoglio volvió sobre lo ocurrido y expresó su arrepentimiento. "Devastado por la situación en Chile", escribió. Luego reconoció: "Me costó mucho aceptar lo que pasó en Chile; no pensé que fuera tan grave".

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El diario también incluye referencias a Robert Prevost, quien luego sería elegido como papa León XIV. Según Fernández, Francisco lo definió como "un gran pastor, un misionero generoso y un hombre irreprochable".

Tras la muerte de Francisco, Fernández temió que los escritos quedaran en el olvido. Finalmente, el nuevo pontífice autorizó que el cardenal difundiera una selección del material.