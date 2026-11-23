Sucedió en Santiago y San Juan. Tuvo que actuar la Brigada Ecológica y de Rescate Animal para extraer al mamífero.

El zorro que fue encontrado este lunes a la madrugada en Santiago y San Juan a pocos metros de la Basílica de Lourdes, en el macrocentro de Rosario

Un nuevo caso de aparición de animales silvestres se produjo en las últimas horas en Rosario. Personal de la Brigada Ecológica y de Rescate Animal de la policía rescató este lunes en el macrocentro de Rosario, a un zorro que habría sido atropellado por un auto y que quedó atrapado en la parrilla delantera del vehículo.

Fuentes oficiales señalaron que el incidente sucedió alrededor de la 1.40 en Santiago y San Juan, en barrio Lourdes. De acuerdo con las primeras, a esa hora se recibió una denuncia sobre el hallazgo de un zorro atrapado en la parrilla delantera de un vehículo.

Los efectivos de la Brigada Ecológica acudieron al lugar y, con la autorización de la propietaria del rodado, realizaron maniobras de rescate no invasivas y lograron retirar al mamífero.

Se trataba de un zorro adulto que presentaba una posible fractura en su pata delantera izquierda. El animal fue trasladado a la clínica veterinaria de Juan Manuel de Rosas al 1700 para recibir atención y permanecer bajo observación.

Allí permanecerá en observación y bajo tratamiento por la lesión que sufrió. En 48 horas será derivado a la sede Ribera de la Dirección de Fauna y en caso de necesitar mayor atención será trasladado a la Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda.

>> Leer más: Un ciervo murió atropellado por un colectivo en avenida de la zona norte

Hace unos diez días, desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe brindaron diferentes recomendaciones para proceder ante posible avistamientos de fauna silvestre en localidades ribereñas y áreas periurbanas, fenómeno que se produce por la crecida de cursos de agua y el arrastre de embalsados de camalotes desde el norte hacia el centro y sur de la provincia.

Los pasos a seguir en caso de encontrar fauna silvestre

El médico veterinario Mauro Pergazere, director provincial de la Delegación Centro del Ministerio explicó las causas de la aparición de estos animales: "La crecida inunda los refugios naturales y reduce la disponibilidad de alimento, lo que obliga a los animales a desplazarse en busca de zonas altas y secas".

Además, indicó: "En los últimos días se registraron avistajes frecuentes de culebras y yararás, zorros y especies exóticas como el ciervos axis en ciudades como Santa Fe y Rosario". También, avisó sobre la posible presencia de aguará guazú, carpinchos y lagartos overos, los cuales llegan cansados y desorientados después de recorrer largas distancias.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático remarcó que está estrictamente prohibida la caza, captura, acoso, tenencia como mascota, comercialización o maltrato de toda la fauna autóctona, amparado en la ley provincial 4.830.

>> Leer más: Un vecino de San Lorenzo encontró un zorro gris en el patio de su casa

Si es visto un animal silvestre en ámbitos urbanos o periurbanos se recomienda seguir estas indicaciones:

+ Comunicarse con el 911, la Policía Ecológica, la Guardia de Seguridad Rural Los Pumas o a la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna (correo electrónico: [email protected]), detallando ubicación exacta, especie o descripción y estado del animal.

+ Mantener distancia, no intentar tocarlo, capturarlo ni trasladarlo por cuenta propia y evitar acercarse para tomar fotos o videos.

+ No acorralar, permitirle que pueda alejarse si se encuentra simplemente desorientado.

+ Mantener a los animales de compañía alejados, dentro de la vivienda o en un espacio cerrado y seguro. Si están en el exterior, sujetarlos con correa para evitar acercamientos, ataques, y la posible transmisión de enfermedades y estrés.

+ No alimentar ni dar agua al animal salvo indicación expresa de los veterinarios.

+ No administrar ningún tipo de medicamento, sedante o anestésico sin la indicación y autorización previa del personal de la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna.